Hoher Trump-Beamter tritt wegen Irankrieg zurück: „Keine unmittelbare Bedrohung“

Der Direktor des National Counterterrorism Center ist am Dienstag aus Protest gegen Donald Trumps laufenden Krieg gegen den Iran von seinem Posten zurückgetreten. Joe Kent, ehemaliger Army Ranger und CIA-Paramilitäroffizier, erklärte, er könne den Krieg „mit gutem Gewissen nicht unterstützen“, und der Iran stelle keine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar – eine Behauptung, mit der der Präsident und seine Regierung den Angriff auf das Land zu rechtfertigen versucht hatten.

„Der Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar, und es ist offensichtlich, dass wir diesen Krieg auf Druck Israels und seiner einflussreichen amerikanischen Lobby vom Zaun gebrochen haben“, schrieb Kent in einer Erklärung, die über sein Büro veröffentlicht und in sozialen Medien verbreitet wurde. „Als Veteran, der elfmal in Kampfeinsätze geschickt wurde, und als Witwer eines gefallenen Soldaten, der seine geliebte Frau Shannon in einem von Israel fabrizierten Krieg verloren hat, kann ich es nicht verantworten, die nächste Generation in einen Krieg zu schicken, der dem amerikanischen Volk keinen Nutzen bringt und die Kosten amerikanischer Menschenleben nicht rechtfertigt.“

Kent war in der MAGA-Rechten als häufiger Gast in Tucker Carlsons inzwischen eingestellter Fox-News-Show bekannt geworden und hatte in seinem Heimatstaat Washington zweimal erfolglos für einen Kongresssitz kandidiert.

Erster prominenter Rücktritt

Sein Rücktritt ist der erste hochrangige Abgang eines Trump-Regierungsbeamten, der direkt mit dem laufenden Krieg gegen den Iran zusammenhängt. Kents Verweis auf Israels Rolle beim Drängen der USA in den Konflikt spiegelt die Spannungen innerhalb der republikanischen Politik wider – darüber, wie viel Einfluss Israel und Premierminister Benjamin Netanyahu auf amerikanische außenpolitische Entscheidungen ausüben.

In seinem öffentlichen Rücktrittsschreiben wandte sich Kent direkt an Trump: „Zu Beginn dieser Regierung haben hochrangige israelische Beamte und einflussreiche Vertreter amerikanischer Medien eine Desinformationskampagne gestartet, die Ihre America-First-Agenda vollständig untergraben und Kriegsstimmung gegen den Iran geschürt hat“, schrieb er.

„Diese Echokammer wurde genutzt, um Sie zu täuschen und Ihnen glauben zu machen, der Iran stelle eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar und ein Angriff jetzt würde auf direktem Weg zu einem schnellen Sieg führen“, fügte Kent hinzu. „Das war eine Lüge – dieselbe Taktik, mit der die Israelis uns in den katastrophalen Irakkrieg hineingezogen haben, der unserem Land Tausende unserer besten Männer und Frauen gekostet hat. Wir dürfen diesen Fehler nicht noch einmal begehen.“