Trump will Verbündete – und erklärt dann, die USA bräuchten niemanden

Donald Trumps Krieg gegen Iran geht nun in die dritte Woche. Dreizehn amerikanische Soldaten sind gefallen, Hunderte weitere wurden verletzt. Dennoch bemühen sich der Präsident und seine Regierung kaum, den blutigen und kostspieligen Feldzug zu erklären, der die Energiemärkte erschüttert und die Stabilität der Golfregion bedroht. Der Präsident deutete bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Montag sogar an, die USA griffen Iran „aus Gewohnheit an, was keine gute Sache ist“ – und behauptete, die Vereinigten Staaten bräuchten kein Öl.

Dasselbe ließ er gegenüber Reportern an Bord der Air Force One durchblicken. „Man könnte argumentieren, dass wir vielleicht gar nicht dort sein sollten“, sagte er über die Straße von Hormus und verwies darauf, dass Amerika über reichlich Ölreserven verfüge. „Es ist fast so, als täten wir es aus Gewohnheit.“

Anstatt den Amerikanern irgendetwas auch nur annähernd Kohärentes zur Rechtfertigung des Krieges zu liefern, haben Trump und seine Regierung ihre Zeit und Energie auf ihren liebsten innenpolitischen Gegner konzentriert: die Medien.

Trump gegen die Medien

Am Sonntagabend verbrachte Trump Stunden damit, auf Truth Social eine Reihe ausufernder Tiraden zu posten – von seiner Wut auf den Supreme Court wegen dessen Entscheidung, sein Zollregime zu rügen, über Ärger auf untergeordnete Gerichte und die Federal Reserve bis hin zu, natürlich, den „Fake News“, denen er „Verrat“ vorwarf, weil sie negativ über den Krieg berichteten. Dabei drohte er damit, die FCC ihre Sendelizenzen entziehen zu lassen.

„Iran ist seit langem bekannt als Meister der Medienmanipulation und PR. Sie sind militärisch ineffektiv und schwach, aber wirklich gut darin, den sehr dankbaren Fake-News-Medien falsche Informationen zu ‚füttern’“, schrieb Trump und behauptete anschließend, Medien hätten KI-generierte Bilder verbreitet, die zeigen sollen, wie ein iranisches Boot die „U.S.S. Lincoln“ trifft. (Es gibt keinen dokumentierten Fall, in dem ein großes amerikanisches Medium solche Bilder als authentisch verbreitet hätte.)

„Ich freue mich sehr darüber, dass Brendan Carr, der Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC), sich die Lizenzen einiger dieser korrupten und zutiefst unpatriotischen ‚Nachrichtenorganisationen‘ ansieht“, fuhr Trump fort. „Sie bekommen Milliarden Dollar an KOSTENLOSEN amerikanischen Übertragungsfrequenzen und nutzen sie, um LÜGEN zu verbreiten – sowohl in den Nachrichten als auch in fast allen ihren Sendungen.“

Diese Äußerungen folgten auf eine Pressekonferenz am Freitag, bei der Verteidigungsminister Pete Hegseth die Medien wegen ihrer Kriegsberichterstattung anging. Hegseth bestand darauf, dass Nachrichtensender Iran stattdessen als „verzweifelt“ darstellen sollten – selbst während die amerikanischen Verluste stiegen und der vermeintlich einmalige Angriff ohne absehbares Ende weitergeht.

Trumps fragwürdige Prophezeiungen

Trump äußerte sich am Montag erneut zum Konflikt, als er im Weißen Haus an einer Vorstandssitzung des Kennedy Center teilnahm – jener Institution, die Trump als weiteres Prestigeprojekt übernommen hat, um sie umzugestalten und nach sich selbst zu benennen. Inmitten von Überlegungen zu Renovierungsprojekten und Eigenlob für Ereignisse wie die Olympischen Spiele, den World Cup und die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag Amerikas griff der Präsident Berichte an, wonach seine Regierung Irans Bereitschaft unterschätzt habe, die Straße von Hormus zu sperren – und die globalen Folgen dieser Entscheidung.

„Ich wusste, dass die Meerenge als Waffe eingesetzt werden würde. Das habe ich vor langer Zeit vorhergesagt. Ich habe all das vorhergesagt“, sagte Trump. „Ich habe vorhergesagt, dass Osama bin Laden das World Trade Center zum Einsturz bringen würde. Und ich habe es in einem Buch geschrieben.“ (Trump hat die Anschläge vom 11. September tatsächlich nicht vorhergesagt, hat diese falsche Behauptung aber schon früher aufgestellt.)

Selbst wenn Trump gewusst haben sollte, dass die Meerenge gesperrt werden würde – es ist offensichtlich ein Problem, mit dem seine Regierung zu kämpfen hat. Amerikanische Verbündete haben ein Ersuchen der USA, in der Region zu intervenieren und Unterstützungstruppen zu entsenden, weitgehend abgelehnt. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, da Deutschland von den USA und Israel nicht in die Entscheidung einbezogen worden sei, den Krieg vom Zaun zu brechen, sehe man sich nicht verpflichtet, nun einzugreifen. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, das Vereinigte Königreich werde sich nicht „in den größeren Krieg hineinziehen lassen“, äußerte aber den Wunsch, dass die Meerenge bald wieder geöffnet werde. Die Europäische Union hat eine Zusage zurückgehalten, bis die Vereinigten Staaten mehr Details über ihre Pläne liefern, den Konflikt tatsächlich zu beenden – was der Trump-Regierung bislang niemandem gegenüber gelungen ist.

„Wir brauchen niemanden“

Trump wurde am Montag im Weißen Haus nach der angeblichen Koalition gefragt, die gebildet werden soll, um die Meerenge zu öffnen, und ob er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen habe. „Ich meine, sicher, ich denke, er wird helfen“, sagte Trump. „Ich mache keinen harten Verkauf bei ihnen, weil meine Haltung ist: Wir brauchen niemanden. Wir sind die stärkste Nation der Welt. Und wir haben das mit Abstand stärkste Militär der Welt. Wir brauchen sie nicht.“

Diese Botschaft dürfte Europa und anderen NATO-Verbündeten wie eine Erleichterung vorkommen – sie haben sich bisher zurückgehalten, sich auf ein weiteres Schlamassel im Nahen Osten im Namen der Vereinigten Staaten einzulassen, während sie zusehen, wie der von den USA und Israel begonnene Krieg sich weiter ausweitet.

Am Montag kündigte Israel an, „begrenzte“ Bodenoperationen im Libanon begonnen zu haben, wo rund eine Million Zivilisten vertrieben wurden und die Kämpfe zwischen der Hisbollah und israelischen Streitkräften an Intensität zugenommen haben.

Kein einfaches Ende in Sicht

„Es gehören immer zwei dazu“, sagte Trump zur Möglichkeit, dass die USA die Meerenge schlicht mit Gewalt öffnen und den Krieg damit beenden könnten. Doch an diesem Schlamassel sind weit mehr als zwei Parteien beteiligt – und es erweist sich erwartungsgemäß als nicht ganz so einfach, wie der Präsident und seine Regierung sich das vorgestellt hatten, als sie Anfang des Monats das 90-Millionen-Einwohner-Land angriffen.