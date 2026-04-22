Tucker Carlsons Trump-Entschuldigung: zu wenig, zu spät

Jon Stewart warnte Tucker Carlson einst, sein Stil politischer Kommentierung – das lautstarke, strukturell auf Konfrontation ausgelegte Kayfabe, das er bei CNNs „Crossfire“ betrieb – „schade Amerika“. Ändere den Kurs, appellierte Stewart an Carlson, und er werde „nachts schlafen können“.

Damals war Carlson ein vehementer Befürworter des Irakkriegs, den er als eines der größten Versäumnisse seiner Karriere bezeichnet. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat er es zwar vermieden, einen weiteren potenziell katastrophalen amerikanischen Krieg im Nahen Osten zu unterstützen – doch sein jahrelanges parteiisches Gehackstücke, extremistisches Aufwiegeln und politisches Taktieren haben ihn in ein noch weit größeres Schlamassel manövriert: Der Präsident und die politische Bewegung, für die er jahrelang die Werbetrommel rührte, bricht gerade auseinander. Carlson ritt für Donald Trump, obwohl eindeutige Warnsignale darauf hindeuteten, dass dieser nur Zerstörung bringen würde – und bereut das nun.

In der aktuellen Folge von „The Tucker Carlson Show“ sagte Carlson seinem Bruder Buckley, er werde „noch lange damit zu kämpfen haben, dass ich eine Rolle dabei gespielt habe, Donald Trump ins Amt zu bringen. Und ich möchte sagen, dass es mir leid tut, Menschen in die Irre geführt zu haben.“

Carlson räumt Mitschuld ein

„Du und ich und alle anderen, die ihn unterstützt haben – du hast Reden für ihn geschrieben, ich habe Wahlkampf für ihn gemacht – wir sind da definitiv mit drin“, sagte Carlson. „Es reicht nicht zu sagen: ‚Nun, ich habe meine Meinung geändert.’“

„Es war nicht absichtlich – das ist alles, was ich dazu sagen werde“, fügte er hinzu.

Seit Wochen übt Carlson nun offen Kritik am Präsidenten wegen dessen selbst gewähltem Krieg mit dem Iran – dem Wendepunkt in dem, was Carlson als eine Reihe gebrochener Wahlversprechen und das drohende „Ende des amerikanischen Imperiums“ begreift. Wie viele andere prominente politische Kommentatoren ist Carlson zunehmend kritisch gegenüber Amerikas Verhältnis zu Israel und dem Einfluss, den die Nation offenbar auf Trumps Außenpolitik ausübt. (Carlson hat auch eine Geschichte antisemitischer Rhetorik vorzuweisen.) Nachdem Trump gedroht hatte, den Iran von der Landkarte zu tilgen, nannte Carlson das „widerlich“ und rief die Umgebung des Präsidenten dazu auf, alles zu tun, was sie „legal tun können, um das zu stoppen, denn das ist Wahnsinn“. Der Präsident antwortete mit einem langen Wutausbruch, in dem er Carlson und andere prominente rechte Influencer als „VERRÜCKTE“ bezeichnete.

Carlson mag behaupten, seine Rolle bei der Irreführung der Öffentlichkeit über Trump sei nicht „absichtlich“ gewesen – doch dem widerspricht die Summe jahrelanger öffentlicher und privater Äußerungen (die im Nachhinein bekannt wurden), die mit erschreckender Klarheit zeigen, welche Verachtung er für den Präsidenten empfand, während er die Wähler gleichzeitig dazu ermutigte, die zahllosen Vergehen zu vergessen, die dieser gegen das Land begangen hatte.

Private Verachtung, öffentliche Unterstützung

In privaten Textnachrichten an seine Kollegen bei Fox News – die erst bekannt wurden, nachdem der Sender von Dominion Voting Systems wegen Verleumdung verklagt worden war – bezeichnete Carlson den Präsidenten rund um den Zeitpunkt des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar als „dämonisch“. „Ich hasse ihn abgrundtief“, schrieb Carlson damals. „Ich halte das nicht mehr viel länger aus.“

Carlson räumte ein, dass die Behauptungen über Wahlbetrug, die Trumps Obsession mit einem dritten Anlauf auf das Weiße Haus befeuern sollten, haltlos waren, und äußerte die Hoffnung, der abgewählte Präsident werde bald aus seiner Berichterstattung verschwinden.

Und doch sendete Carlson binnen eines Jahres nach dem Putschversuch Verschwörungsspecials, in denen er die Randalierer als „Patrioten“ feierte; er sollte schließlich behaupten, die Menge vom 6. Januar sei kaum mehr als verwirrt herumschlendernde „Touristen“ gewesen. Er machte Wahlkampf für Trump im Zyklus der Wahl 2024 und trommelte weiter für die nativistische, fremdenfeindliche Agenda weißer Suprematisten, die den Kern von MAGAs antiimmigrantischer Agenda der republikanischen Partei ausmachte. Über seine Show und seinen weitreichenden Einfluss im konservativen Amerika trug Carlson dazu bei, viele der Funktionäre zu legitimieren, die heute die kriegstreiberische Agenda mittragen, die er nun anprangert – allen voran J.D. Vance, für den Carlson als Senatskandidat und potenziellen Vizepräsidenten lobbyiert hatte.

Kalkül statt Reue

Wenn Carlson Vorbehalte gegenüber dem Präsidenten hatte – und wir wissen, dass er sie hatte –, dann schob er sie beiseite und tat genau das, was er nach den Verbrennungen durch den Irakkrieg geschworen hatte, nie wieder zu tun. Er stellte erneut seine eigenen Bedenken, seine Verachtung und seine vermeintlichen Prinzipien in den Dienst der jeweils angesagten rechten Bewegung. Carlson tat das wohl in der Überzeugung, dass der Zweck die Mittel heilige und er seine Plattform und Verbindungen nutzen könne, um Ergebnisse zu beeinflussen und die Exzesse des Mannes einzuhegen, den er einst als „die widerlichste Person auf dem Planeten“ bezeichnet hatte.

Carlsons Eingeständnis, auf den Scharlatan an der Spitze dieser Bewegung hereingefallen zu sein, sollte nicht als echte Reue missverstanden werden. Sein Bruch mit dem Präsidenten kommt nach Jahren dokumentierter Abscheu gegenüber Trump – und zu einem Zeitpunkt, an dem eine öffentliche Distanzierung vom Präsidenten keinen ernsthaften politischen Preis kostet. Der Irankrieg ist unpopulär, Trumps Zustimmungswerte befinden sich auf einem historischen Tiefpunkt, und seine konservativen Verbündeten werden zunehmend mutiger darin, sich bei einzelnen Themen – oder ganz – von ihm zu lösen.

Carlson steht damit nicht allein. Die MAGA-Bewegung insgesamt schaut in den Abgrund einer Zukunft, in der Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt und jemand anderes die Führung übernehmen muss – sonst droht ihr das Schicksal der Tea Party. Was sich gerade abspielt, ist ein Gerangel um die künftige Kontrolle über die wertvollsten Teile der republikanischen Koalition, begleitet von dem internen Gezänk und den Versuchen, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, die wir kennen aus der Zeit, als jene, die behauptet hatten, die Massenvernichtungswaffen seien definitiv vorhanden, schließlich zugaben, dass das alles Unsinn war und sie es hätten besser wissen müssen.

Kein Anspruch auf Unwissenheit

Der Unterschied zwischen den Irakkriegstagen, als Jon Stewart einen jungen CNN-Moderator mit großen Ambitionen warnte, dass die Abrechnung kommen werde, und heute: Diesmal kann Carlson weder Unwissenheit noch Jugend noch Unerfahrenheit geltend machen.

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Wenn Tuckers Weg durch die Medienwelt – von den drei großen Netzwerken über Reality-TV bis zur eigenständigen Produktion – ihm irgendetwas beigebracht hat, dann ist es, wie man überlebt. Er weiß, dass das Verlassen oder Abwerfen vom Schiff noch nicht das Ende bedeutet. Seinen Bruch mit Trump, seine halbherzige Reue für ein Jahrzehnt voller Lügen und Ablenkungsmanöver als etwas anderes zu deuten als ein berechnetes Signal für sein nächstes politisches Rettungsboot – das wäre genau jene Blindheit, von der Carlson uns glauben machen möchte, er sei zufällig davon befallen worden.