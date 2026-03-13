Kennedy-Center-Chef Richard Grenell abgelöst – Trump präsentiert Nachfolger

Richard Grenell, der den Umbau des Kennedy Center zum Trump Kennedy Center beaufsichtigt hat, verlässt die Institution. Der Präsident verkündete Grenells Abgang am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. „Ric Grenell hat hervorragende Arbeit geleistet, um verschiedene Bereiche des Centers während der Übergangsphase zu koordinieren, und ich möchte ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz danken“, schrieb US-Präsident Trump.

Grenell hatte die Rolle des kommissarischen Geschäftsführers des Kennedy Center im Februar 2025 übernommen. Seitdem war er maßgeblich daran beteiligt, die Institution im Sinne Trumps umzuformen: Er begleitete die Umbenennung zum Trump Kennedy Center und die Neuausrichtung der Galaveranstaltung zu den Trump Kennedy Center Honors.

Die Änderungen stießen in der Kulturszene auf scharfe Kritik. Renée Fleming, Philip Glass und die Washington City Opera sagten geplante Auftritte in dem Haus ab. Das Center wird in diesem Sommer schließen und in den nächsten zwei Jahren renoviert.

Neuer Mann, alte Loyalität

In seinem Truth-Social-Post kündigte Trump an, Matt Floca, den Vizepräsidenten für Gebäudebetrieb des Centers, zum Chief Operating Officer und Geschäftsführer zu ernennen – „vorbehaltlich der Zustimmung des Board of Directors“. Trump hatte den bisherigen Vorstand kurzerhand ausgetauscht und durch Gefolgsleute ersetzt, die ihn zum Vorsitzenden wählten und damit den Weg zur Umbenennung der Institution freimachten – ein Schritt, der möglicherweise illegal ist.

„Matt hat uns dabei geholfen, enorme Fortschritte zu erzielen und das Center auf das höchste Niveau der Exzellenz zu heben!“, schrieb Trump. „Ein vollständiger Umbau des TRUMP KENNEDY CENTER beginnt nach der Feier zum 4. Juli, mit einer geplanten großen Wiedereröffnung in ungefähr zwei Jahren.“

Floca muss dafür sorgen, dass die „Trump Kennedy Center Honors“ in diesem Jahr stattfinden – obwohl die Veranstaltung kein festes Zuhause haben wird. „Es wird wahrscheinlich einfach in einem kleineren Venue sein, was nur bedeutet, dass die Nachfrage nach Tickets noch höher sein wird“, sagte Grenell Anfang des Monats gegenüber der Presse. Doch egal wo die Show stattfindet – sie wird eine andere sein als früher. Der Gastgeber der letzten Preisverleihung war kein Geringerer als Donald J. Trump persönlich.