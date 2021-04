Dicht an dicht feierten die Neuseeländer*innen ausgelassen beim bisher größte Freiluftkonzert seit Beginn der Covid-19-Pandemie.

Ohne Maske und ohne Mindestabstand: In Neuseeland feierten am Samstag, den 13. Februar, 30.000 Fans ausgelassen bei dem bisher größte Freiluftkonzert seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Insgesamt 30.000 Menschen besuchten das Konzert der Fusion-Rockband Six60 im ausverkauften Sky Stadium in Wellington. Derartige Konzert vor Massenpublikum sind jedoch nur möglich, weil die Corona-Situation in Neuseeland bereits seit Ende des letzten Jahres vergleichsweise entspannt ist. So hat es lange Zeit keine neuen lokal übertragenen Covid-19-Fälle gegeben. Regelmäßig ausverkaufte Stadion-Shows Six60 bezeichnen sich als größte Live-Band der Welt. Kein Wunder also, dass sie diejenigen sind, die den Vormarsch in puncto Live-Veranstaltungen antreten. Die Band…