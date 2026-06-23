Von Trump verstoßen, entdeckt John Cornyn sein Rückgrat

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Im Buch Hiob steht geschrieben: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. So könnte man es auch über Donald Trump sagen, den Möchtegern-Messias der konservativen Bewegung und den mächtigsten Strippenzieher, den die Partei je kannte. In Texas hat Trump dem amtierenden Senator John Cornyn seinen Senatssitz genommen und ihn per Primary-Endorsement dem vom Skandal gebeutelten Generalstaatsanwalt Ken Paxton zugeschanzt. Doch anders als Hiob hat Cornyn offenbar beschlossen, nicht schweigend und ergeben vor seiner rachsüchtigen Gottheit zu leiden.

Mit anderen Worten: Der gedemütigte, bestrafte Senator aus Texas versucht gerade, ein Rückgrat zu entwickeln.

„Der Präsident scheint im Chaos zu schwelgen, was sich so grundlegend von jedem anderen Anführer unterscheidet, den ich je erlebt habe. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich versuche, das Chaos in meinem Leben zu minimieren“, sagte Cornyn in einem ausführlichen Interview mit Semafor. „Er scheint einfach darin aufzugehen.“

Cornyns blasse Revanche

Cornyns Rache für Trumps folgenreiche Brüskierung ist bislang lauwarm. Im Wesentlichen verweigert er Paxton die bedingungslose Unterstützung in dessen Rennen gegen den demokratischen Kandidaten James Talarico.

„Ich weiß nicht, wie Paxton das Geld auftreiben will, das er braucht, um in den nächsten viereinhalb Monaten gegen Talarico anzutreten – der hat unbegrenzte Mittel“, sagte Cornyn zu Semafor. „Und obwohl Talarico definitiv ein Spinner ist – na ja, suchen Sie sich was aus.“

Semafor berichtet, dass Cornyn nach der verlorenen Primary durchaus konkrete Schritte gegen die Regierung unternommen hat: Er ließ das Weiße Haus wissen, dass er seine Stimme für Gesetzesvorhaben nur dann garantiere, wenn Bundesgelder freigegeben würden, die Texas für Grenzschutzmaßnahmen erstattet werden sollten. Das ist normales politisches Machtspiel, aber insofern bemerkenswert, als Cornyn damit offiziell als von Trump verstoßene lahme Ente auf der Bühne erschien.

Lahme Ente mit Spielraum

„Das ist ein Beispiel dafür, was man tun kann, wenn man noch ein paar Karten in der Hand hält“, sagte Cornyn.

Cornyn als lahme Ente ist offenbar etwas eigenständiger als die letzte Version des Senators, die man am treffendsten als kriecherischen Handlanger beschreiben konnte. Einst stolze republikanische Mandatsträger haben sich allerlei Erniedrigungen unterzogen, um ein Trump-Endorsement zu ergattern – aber Cornyn, der dem Senat seit 2002 angehört, lieferte eine besonders peinliche Vorstellung an Unterwürfigkeit ab, um sich in Trumps Gunst einzuschmeicheln.

Manche seiner kleinen Demütigungen waren simpel, etwa ein Foto von sich selbst beim Lesen von „The Art of the Deal“.

Vom Speichellecker zum Kritiker

Andere hatten mehr Gewicht, wie Cornyns abrupter Kurswechsel beim Filibuster, um eine von Trump angetriebene Initiative zur Wahlrechtsbeschränkung zu unterstützen.

Und manche waren schlicht beschämend – wie das Highway-Debakel.

„Texas ist Trump Country, und dieses Gesetz zementiert dieses Erbe, indem es fast 1.800 Meilen offene Straße von der texanischen Golfküste bis zur US-kanadischen Grenze als I-47 ausweist, die für immer als Trump Interstate in Erinnerung bleiben soll“, erklärte Cornyn im Mai in einer Pressemitteilung, in der er ankündigte, einen Teil eines Highways nach dem Präsidenten umbenennen zu wollen. Und dann wurde es noch schmeichlerischer: „Mit dem Ausbau einer der längsten Highways unseres Landes zu einer künftigen Interstate fördert dieses Gesetz Wirtschaftswachstum und Sicherheit – und ehrt zugleich den folgenreichsten Präsidenten unserer Lebenszeit.“

Das Highway-Projekt verliert Priorität

Nach der Niederlage gegen Paxton schien Cornyn die Maske fallen zu lassen. Das Highway-Gesetz werde „in den nächsten sieben Monaten wohl nicht zu meinen Prioritäten gehören“, sagte er der „Houston Chronicle“.

Ob Cornyn seine neu entdeckte Unabhängigkeit nutzen wird, um Trumps Agenda tatsächlich ernsthaft zu behindern, bleibt abzuwarten. Wenn er seinen Kollegen ähnelt, wird er nach weiteren halbherzigen Protesten still aus dem Amt scheiden. Cornyn wirkt nicht wie jemand, der nach seinem Abgang zur nächsten Marjorie Taylor Greene wird – aber man weiß ja nie.

Und keine Sorge: Wo ein Speichellecker sein Rückgrat entdeckt, steht schon der nächste MAGA-Jünger bereit, die Fahne hochzuhalten.

Der nächste Bewunderer meldet sich

Rep. Jared Patterson, Abgeordneter im texanischen Staatsparlament, beeilte sich, seine Ergebenheit gegenüber Trump unter Beweis zu stellen.

„Während der Vorwahl zum US-Senat haben wir viel gehört, wie der unterlegene Kandidat davon sprach, Präsident Trump mit einem benannten Highway zu ehren. Offenbar galt dieses Versprechen nur, solange es politisch opportun war – und ist laut den heutigen Nachrichten keine Priorität mehr“, schrieb Patterson auf Twitter, nachdem Cornyns Zitat über seine „Prioritäten“ bekannt geworden war. „Meine Unterstützung für Präsident Trump und die Republikanische Partei ist nicht an einen Wahlkampfkalender geknüpft.“

Bei seiner letzten Wahl 2025 erhielt Patterson Trumps Endorsement. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass der Herr des MAGA auch wieder nehmen kann, was er gegeben hat.