Jon Stewart über Trumps Reflecting-Pool-Renovierung: „Haben die das Wasser durch Mountain Dew ersetzt?“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jon Stewart hat sich Trumps peinliches Algenproblem im Lincoln Memorial Reflecting Pool vorgeknöpft – und die Unfähigkeit des Präsidenten, die Lage in den Griff zu bekommen, genüsslich seziert.

Bevor er J.D. Vances jüngste Rolle bei den Iran-Verhandlungen auseinandernahm, widmete sich Stewart dem Reflecting Pool und spielte gespielt entsetzt auf Trumps Reflex an, schon wieder etwas reparieren zu wollen, das gar nicht kaputt war. „Die Trump-Administration sucht weiterhin nach einer Lösung für einen hartnäckigen, problematischen Wasserweg in einem gefährlichen Teil der Welt“, stichelte Stewart.

Dann ließ er eine Reihe von Nachrichtenclips laufen, die erklärten, dass die neue Beschichtung im Becken bereits abblättert. Die Clips schilderten, wie der hohe Phosphatgehalt des Wassers eine „massive Algenblüte“ ausgelöst hatte, die den Pool in „ein grünes Meer“ verwandelte.

Neongrünes Wasser

„Das ist verdammt nochmal wirklich grün“, reagierte Stewart. „Das Zeug leuchtet ja neon. Haben die das Wasser durch Mountain Dew ersetzt? Haben die nicht gerade erst eine Poolbaufirma damit beauftragt, das zu reparieren? Wie konnte das so grün werden?“

Weitere Clips enthüllten, dass eine der beauftragten Firmen den denkbar unglücklichen Namen Greenwater Services trägt. Das Unternehmen erhielt den Auftrag ohne Ausschreibung – und gehört einem Trust, der vom republikanischen Spender John Cafaro geführt wird. Stewart zeigte ein Foto von Cafaro und witzelte, er sehe aus „wie ein Statist in ‚Guys and Dolls‘.“

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„Das ist der Pooltyp? Macht Donald Trump mit irgendjemandem Geschäfte, der normal aussieht?“, fragte Stewart. „Das ist, als hätte Donnie Brasco einen Bienenstich abbekommen. Entschuldigung, der Fairness halber: Das ist wahrscheinlich ein altes Foto aus den Achtzigern, als Gomez Addams noch der letzte Schrei war. Wer ist dieser Typ?“

Bestechung und Poolvertrag

Stewart schnitt zu Anderson Cooper, der erklärte, Cafaro sei ein „Mar-a-Lago-Nachbar“, der im Jahr 2001 „wegen Verschwörung zur Bestechung des damaligen Kongressabgeordneten James Traficant Jr. schuldig gesprochen wurde“.

„Der Pooltyp?“, sagte Stewart. „Der Pooltyp hat den Kongressmann bestochen, und jetzt kriegt er den Poolauftrag – das passt doch wie die Faust aufs Auge.“ Er imitierte eine Mafioso-Stimme und ergänzte: „‚Was mach ich beruflich? Sagen wir mal so: Ich bin im Chlorin-Management-Geschäft.’“

Stewart bemerkte: „Wenn ihr so seid wie ich, habt ihr beim ersten Hören von der Algenplage im Reflecting Pool wahrscheinlich gedacht: Ich hoffe, der Präsident der Vereinigten Staaten ist persönlich damit befasst.“