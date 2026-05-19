Trump unterstützt den skandalumwitterten Ken Paxton für den Texas-Senat

Nach monatelangem Hinhalten hat Donald Trump endlich einen Kandidaten für das Rennen um die texanische republikanische Senatsnominierung nächste Woche unterstützt.

Der Präsident stellt sich hinter Texas-Generalstaatsanwalt Ken Paxton – und damit gegen den vierfachen Amtsinhaber John Cornyn. Stattdessen wirft er sein Gewicht zugunsten eines Hardliners der extremen Rechten in die Waagschale, der – ganz ähnlich wie Trump selbst – eine ganze Reihe politischer und persönlicher Skandale überlebt hat: vor allem durch Großspurigkeit und eine scheinbar grenzenlose Schamlosigkeit.

„Ken Paxton hat viel durchgemacht, in vielen Fällen sehr ungerecht, aber er ist ein Kämpfer und weiß, wie man GEWINNT. Unser Land braucht Kämpfer und auch Loyalität gegenüber der Sache der Größe“, schrieb Trump in einem ausführlichen Truth-Social-Post, in dem er seine Entscheidung begründete. „WIR HABEN AMERIKA BEREITS WIEDER GROSSARTIG GEMACHT, ABER JETZT WOLLEN WIR UNSERE NATION BESSER MACHEN ALS JE ZUVOR. Daher hat Ken Paxton meine vollständige und bedingungslose Unterstützung, um der nächste US-Senator des großartigen Bundesstaates Texas zu werden – KEN PAXTON WIRD EUCH NIEMALS IM STICH LASSEN!“

Cornyn als „guter Mann“

Der Präsident fand auch versöhnliche Worte für Cornyn – er nannte ihn einen „guten Mann“, warf ihm aber vor, ihn „in schwierigen Zeiten nicht unterstützt“ zu haben. Paxton hingegen lobte Trump als jemanden, der ihm und seiner „GROSSARTIGEN MAGA-BEWEGUNG“ gegenüber „außerordentlich loyal“ gewesen sei.

Das Runoff findet am Dienstag, dem 26. Mai, statt. Cornyn hatte Paxton in der Vorwahl im März knapp hinter sich gelassen. Trump hatte zunächst damit geliebäugelt, seinen Favoriten zu unterstützen und den anderen zum Rückzug zu bewegen, um sich auf das Rennen gegen den demokratischen Kandidaten James Talarico zu konzentrieren – wartete dann aber noch zwei weitere Monate ab.

Umfragen vor dem Runoff deuten auf ein enges Rennen zwischen den beiden Republikanern hin, wobei Paxton einen leichten Vorsprung vor dem Amtsinhaber hält. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt im November, wenn der Sieger vor dem Hintergrund eines unbeliebten Präsidenten gegen Talarico antritt. Obwohl Trump Paxton wegen seiner Loyalität zur MAGA-Bewegung auserkoren hat, ist es ausgerechnet Cornyn, der in Umfragen zur Novemberwahl besser gegen Talarico abschneidet.

Machtkampf in den Vorwahlen

In Vorwahlen quer durch das Land versucht Trump seiner Partei klarzumachen, dass er noch immer das Sagen hat – und dass Widerspruch mit Wahlniederlagen bestraft wird. Bislang ist Trumps Einfluss auf republikanische Wähler ungebrochen, und er hat Politiker, die es gewagt haben, aus dem Gleichschritt mit der extremen Agenda des Weißen Hauses auszuscheren, dafür büßen lassen. Doch so sehr Trump in republikanischen Vorwahlen seinen Willen durchsetzen kann – das letzte Wort haben am Wahltag die Wählerinnen und Wähler der allgemeinen Wahl.