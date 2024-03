Megan Thee Stallion live in Köln: Tickets, Termin, Vorverkauf

Megan Thee Stallion kommt für ein Konzert nach Deutschland: 31 Auftritte gibt sie im Rahmen ihrer „Hot Girl Summer Tour“ und kommt dafür auch nach Köln. Es wird die erste Headliner-Tour in Arenen weltweit sein, sie stellt dabei ihre Hits wie „Tomorrow 2 (feat Cardi B)“, „FNF“ und „Yeah Glo!“ vor.

Die Tour startet am 14. Mai in Minneapolis und macht Station in mehreren großen Städten der USA – darunter New York City, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, ein Heimspiel in Houston und andere – ehe sie am 22. Juni in Las Vegas endet. Der internationale Teil von Megans Tour beginnt am 4. Juli in Glasgow, Schottland, mit weiteren Shows in England, Frankreich, Deutschland und Irland.

MEGAN THEE STALLION

HOT GIRL SUMMER TOUR

11.07.2024 Köln Lanxess Arena

Wir berichteten zuletzt:

Nicki Minaj hat am 29. Januar mit einem Disstrack auf Megan Thee Stallions Song „Hiss“ geantwortet. Die „Queen of Rap“ veröffentlichte mit „Big Foot“ ein Lied, in dem sie die 28-jährige Rapperin sehr persönlich angriff. Megan Thee Stallion hatte zuvor in ihrer Single eine fiese Anspielung auf Minajs Leben gemacht, auf den Gegenschlag jedoch noch nicht reagiert. Dafür scheinen sich gerade Minaj-Fans gegen die „Hiss“-Sängerin auf sehr perfide Weise zu verbünden.

Keine Grenzen mehr für Fans?

Fans von Nicki Minaj haben im Internet die genau Adresse der Grabstätte von Megan Thee Stallions Mutter, die 2019 an einem Hirntumor starb, geteilt und dazu aufgerufen, diese letzte Ruhestätte zu beschädigen.

Die Verantwortlichen des Friedhofs im US-Bundesstaat Texas haben daraufhin gegenüber „TMZ“ erklärt, dass sie die örtliche Polizei über die Gefahrenlage informiert und die Anzahl der eigenen Sicherheitskräfte erhöht hätten. Bisher sei es noch zu keinem Vorfall gekommen – man nehme die Situation allerdings sehr ernst.

Minaj wollte, dass ihre Rap-Kontrahentin sich bei ihrer Mutter entschuldigt

In ihrem Song „Big Foot“ hat Nicki Minaj wiederholt die verstorbene Mutter ihrer Rap-Kollegin erwähnt. Unter anderem warf sie Megan Thee Stallion vor, gelogen zu haben und den Namen ihrer eigenen Mutter dafür missbraucht zu haben. Konkreter wird sie in ihren Aussagen jedoch nicht.

Vor einigen Tagen hatte Minaj in einem Instagram-Livestream dann von ihrer Kontrahentin gefordert, sie solle ihre Mum „heraufbeschwören“ und sich bei ihr entschuldigen. Wofür genau, bleibt unklar.

Die Rapperin hat auf diese neue Entwicklung bislang immer noch nicht reagiert.