Nachdem Bruce Springsteen wegen eines Magengeschwürs seine Tour unterbrechen musste, kehrt der Sänger nach sechs Monaten Gesundheitspause zurück. Am Dienstag (19.03.2024) legte er ein 29-Song-Konzert in Phoenix, Arizona, hin. Es war das erste von 52 Konzerten seiner Welttournee.

Springsteen trug dunkle Jeans und ein hochgekrempeltes Flanellhemd. Von seiner Krankheit war bei dem Nachholkonzert nichts mehr zu spüren. Unter den 20.000 Fans im Footprint Center in Phoenix befanden sich VIPs wie Alice Cooper.

Springsteen sammelt Geld für guten Zweck

Der 74-Jährige ist bekannt dafür, bei seinen Konzerten Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, oftmals Essensausgaben wie die Tafel. In Phoenix, Arizona, war die St. Mary Food Bank die auserwählte Hilfsstelle. Innerhalb der letzten 15 Jahre ist es das vierte Mal, dass er die Organisation unterstützt. Springsteens Ziel am Dienstag: Zwischen 20.000 bis 30.000 US-Dollar (etwa 18.500 – 27.000 Euro) einzunehmen.

Ob das Spendenziel erreicht wurde, blieb zunächst unklar. Allerdings hat der Musiker 2016 bei seinem letzten Konzert in Phoenix knapp 29.000 US-Dollar zusammenbekommen. Selbst habe er auch einen fünfstelligen Beitrag gespendet. „Für jeden Dollar können wir fünf Mahlzeiten in der Gemeinde ausgeben“, sagte Jerry Brown, ein Sprecher der Organisation. „Wenn man also 30.000 Dollar nimmt und das mit fünf multipliziert, sind das 150.000 Mahlzeiten, die wir durch die Spenden von Bruce und den Fans verteilen können.“

Fans haben geteilte Meinungen zur Setlist

Obwohl Springsteen das seit Februar 2023 nicht mehr gespielte „Don’t Play That Song“ (von Ben E. King) zur Setlist hinzufügte und ganze 29 Lieder aufführte, sind die Ansichten der Fans zum Abend unterschiedlich. „Die Setlist hat sich ja kein Stück verändert. Da bin ich nicht allzu euphorisch bezüglich neuer Tourdaten“, schrieb ein User auf X. „29 Songs und der Kerl ist 74! Ich freue mich auf den Europa-Teil der Tour“, bemerkte hingegen ein anderer.

Bis zum 21. April spielt Bruce Springsteen noch 10 Gigs in Nordamerika. Ab dem 05. Mai rockt er dann gleich 26 Konzerte in Europa – jedoch nur eins in Deutschland, am 05. Juli in Hannover.

Bruce Springsteen: Setlist des Phoenix-Konzertes

Lonesome Day

Night

No Surrender

Two Hearts

Darlington County

Ghosts

Prove It All Night

Darkness on the Edge of Town

Letter to You

The Promised Land

Spirit in the Night

Don’t Play That Song (You Lied) (Ben E. King Cover)

Nightshift (Commodores Cover)

Mary’s Place

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group Cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Zugaben:

Born to Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout (The Top Notes Cover)

I’ll See You in My Dreams