John Lydon geht es offenbar sehr gut, auch wenn es in den letzten Jahren verstärkt Nachfragen zu seinem Gesundheitszustand gibt. Nun steht erst einmal eine weitere Tour mit Public Image Ltd. an.

Um die Konzert-Reise zu bewerben, sprach der einstige Sänger der Sex Pistols am Mittwoch (07. Mai) in der UK-Morgensendung „Good Morning Britain“ vor. Dort wurde er nach seinem eigenen Wünschen für das Ende der Karriere gefragt.

Lydon resolut: „Wenn ich mich einfach zurücklehnen und in Rente gehen würde, wäre das einfach nicht ich. Ich bin nicht so ein Mensch.“ Doch dann rutschte dem 69-Jährigen, früher bekannt als Johnny Rotten, noch etwas anderes über die Lippen: „Aber die Rolling Stones sollten auf jeden Fall in Rente gehen.“

John Lydon disst die Rolling Stones als ideenlos

Die Antwort führte natürlich im Studio zu einigem Gelächter. Der Musiker legte aber noch mit einer Spitze nach, als der ergänzte, dass ihm derzeit nicht „ein oder zwei Songideen“ ausgegangen seien. „Das ist der Unterschied!“

Immerhin dämmerte es Lydon, dass er gerade so etwas wie popmusikalische Majestätsbeleidigung begangen hatte und ergänzte schelmisch: „Oh weh, ich glaube, ich habe gerade so einige Musikliebhaber beleidigt.“

Der für einen Ex-Punk eigentlich ziemlich harmlose Gag wurde dann noch um eine weitere Runde erweitert. Auf die Bemerkung der Moderatorin Charlotte Hawkins, dass sich Lydon wohl keine Gedanken darüber mache, wen er gerade beleidige, antwortete der Sänger: “Auf keinen Fall! Ich meine, Musikliebhaber mit den Rolling Stones zu vergleichen, das ist doch absurd!“

Immerhin können die Rolling Stones, seit Jahrzehnten nimmermüde auf Tour, für sich ins Feld führen, 2023 mit „Hackney Diamonds“ nach über 20 Jahren ohne neues Studioalbum mit frischen Songs zurück in den Ring gestiegen zu sein. Die Platte, unter anderem mit einem Duett mit Lady Gaga („Sweet Sounds Of Heaven“) entwickelte sich selbstverständlich zu einem Erfolg. Auch ROLLING STONE war angetan.

Ebenfalls im Jahr 2023 erschien mit „End of World“ die elfte LP von Public Image Ltd. PiL wurden 1978 von John Lydon gegründet und machten mit ihrem experimentellen, oft dissonanten Sound Furore. Sie verbanden Punk mit Dub, Avantgarde und Dance-Elementen und prägten so den Post-Punk entscheidend mit. Lydon blieb als einziges konstantes Mitglied das kreative Zentrum der Band.