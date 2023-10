The Rolling Stones mit Lady Gaga: Live-Clip veröffentlicht

Foto: Getty Images for RS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Die Rolling Stones haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Hackney Diamonds“ am vergangenen Donnerstagabend (19. Oktober 2023) mit einem intimen Clubauftritt in New York City gefeiert. Im Publikum: Daniel Craig, Chris Rock, Mary-Kate Olsen und andere Promis. Die Stones performten Songs von „Hackney Diamonds“ – darunter die Vorabsingle „Angry“, „Whole Wide World“ und „Bite My Head Off“. Das sieben Titel umfassende Set der Stones enthielt auch Hits wie „Tumblin Dice“, „Jumpin‘ Jack Flash“ und „Shattered“. Steve Jordan saß am Schlagzeug.

Ein Highlight war außerdem der Gast-Auftritt von Lady Gaga, die mit der Band zusammen „Sweet Sounds of Heaven“ performte. Nun haben die Rolling Stones einen Live-Clip zu dem Moment mit Gaga auf der Bühne veröffentlicht.

Live-Video zu „Sweet Sounds of Heaven“ mit Lady Gaga:

Lady Gaga ist auch auf der Albumaufnahme zu hören und Keith Richards hat nur Positives im Interview mit „Apple Music 1“ zu berichten. „Ich glaube, Gaga kam nur vorbei, weil sie zufällig in einem Studio auf der anderen Seite des Flurs arbeitete und einfach mitten im Take hereinspazierte und anfing, sich einzubringen“, sagt der Gitarrist. „Ich fand, dass die Lady einen unglaublichen Job gemacht hat. Sie hat sich da reingeschlichen und alles übernommen und so gut wie möglich mit Mick zusammengespielt und es hat großen Spaß gemacht“, so Richards weiter.