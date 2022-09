John Mellencamp: „Scarecrow“ von 1985 erscheint als Deluxe-Neuauflage

HARTFORD, CONNECTICUT - SEPTEMBER 25: Singer / Songwriter John Mellencamp performs in concert during Farm Aid 2021 at the Xfinity Theatre on September 25, 2021 in Hartford, Connecticut. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images)

John Mellencamps Album „Scarecrow“ erscheint am 4. November 2022 als Deluxe-Neuauflage. Enthalten sind neben Remaster-Versionen der Songs auch viele bisher unveröffentlichte Tracks und Alternativ-Versionen. Zu hören gibt es dazu schon den Song „Small Town“ in drei Versionen: Als Remaster, Demo und akustische Version.

Das Album erscheint als 2-CD-Version, LP-Box und digital – oder als kombinierte 2CD+Blu-ray+LP Super Deluxe Edition. Dazu gibt es ein Booklet mit seltenen Fotos sowie neuen Liner Notes des Musikkritikers Anthony DeCurtis.

„Scarecrow“ ist Mellencamps achtes Album und erschien ursprünglich 1985. In den USA erreichte es Platz 2 der Albumcharts. „Bei ‘Scarecrow’ geht es ihm darum, ein Album zu erschaffen, das nicht von John Cougar Mellencamp handelt – sondern von, ja tatsächlich, von AMERIKA“, schrieb Kritiker Jon Pareles zum Release in der New York Times. „Er will den Arbeiterinnen und Arbeitern im Landesinneren Tribut zollen, eine Lanze für das wenig glamouröse Leben brechen.“

Hier kann man sich als Vorgeschmack „Small Town“ anhören:

John Mellencamp: Scarecrow Deluxe Titelliste

CD1

1. Rain On The Scarecrow

2. Grandma’s Theme

3. Small Town

4. Minutes To Memories

5. Lonely Ol’ Night

6. The Face Of The Nation

7. Justice And Independence ‘85

8. Between A Laugh And A Tear

9. Rumbleseat

10. You’ve Got To Stand For Somethin’

11. R.O.C.K. IN THE U.S.A. (A Salute To 60’s Rock)

12. The Kind Of Fella I Am

13. Small Town (Acoustic Version)

CD2

1. Under The Boardwalk

2. Lonely Ol’ Night (Rough Mix)

3. Between A Laugh And A Tear (Writer’s Demo)

4. Carolina Shag

5. Cold Sweat

6. Rumbleseat (Writer’s Demo)

7. Smart Guys

8. R.O.C.K. In The U.S.A. (A Salute To 60’s Rock) (Rough Mix)

9. Minutes To Memories (Rough Mix)

10. Shama Lama Ding Dong

11. Small Town (Writer’s Demo)