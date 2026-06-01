Wie Donald Trump zu Jimmy Carter wurde

Kein Präsident möchte wirklich mit Jimmy Carter verglichen werden (Gott hab ihn selig) – aber im Fall von Donald Trump sind die Parallelen inzwischen kaum noch zu übersehen. Carters Präsidentschaft wurde von einer Geiselkrise im Iran überlagert: 1979 besetzten Anhänger des Ayatollah Khomeini die US-Botschaft und hielten 66 Amerikaner – die meisten davon – mehr als ein Jahr lang fest. Das Patt entfaltete sich als Fernsehdrama, gebar Ted Koppels „Nightline“ und verband sich im kollektiven Gedächtnis untrennbar mit galoppierender Inflation, explodierenden Zinsen und Benzinpreisen, während Carter die Amerikaner bat, die Heizung runterzudrehen und sich einen Pullover überzuziehen. All das sendete ein Signal: Das Land dreht sich unkontrolliert, und der Präsident ist der Lage nicht gewachsen.

Knapp ein halbes Jahrhundert später stolperte Trump in seine eigene unauflösbare Geiselkrise im Iran – diesmal eine, die er sich vollständig selbst eingebrockt hat. Seit mehreren Wochen hält der Iran die Straße von Hormus – und damit die Weltwirtschaft – unter Dauerdruck. Die Chancen auf eine dauerhafte Beilegung des Konflikts schwanken täglich, während Trump verzweifelt nach einem Ausweg sucht. Während ich dies schreibe, scheint das wahrscheinlichste Szenario eine demütigende Kapitulation Trumps zu sein: Der Iran lockert seinen Griff auf die Ölversorgung, im Gegenzug gibt es ein paar vage Sprachregelungen über künftige Errungenschaften.

Auch diesmal haben die Amerikaner die Konfrontation mit steigenden Kosten und wirtschaftlicher Instabilität verknüpft – und beides dürfte noch lange nach dem Ende der militärischen Krise anhalten. Im Mai sackten Trumps Zustimmungswerte in den 35-Prozent-Bereich – nicht ganz so tief wie Carters absoluter Tiefpunkt, aber weit entfernt von dem, was Carter in den ersten Monaten nach der Geiselnahme noch an Rückhalt hatte.

Krieg auf Pump

In den vergangenen Wochen ist die Debatte über die Strategie im Iran einer Diskussion gewichen, ob das gesamte Unterfangen die wirtschaftlichen Kosten überhaupt wert war. Nach Jahren des Kampfes gegen die Inflation nach der Pandemie erleben die Amerikaner erneut einen Preisschub bei Benzin und Lebensmitteln, während die Hoffnung auf die niedrigeren Zinsen, die Trump immer wieder verspricht, verblasst. Das Pentagon hat – vorsichtig geschätzt – über 30 Milliarden Dollar für den Krieg ausgegeben und beim Kongress 1,5 Billionen Dollar für den nächsten Haushalt beantragt – rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Trump seinerseits hat den Benzinpreisanstieg als „Peanuts“ abgetan. Auf die Frage, ob er bei den Verhandlungen mit dem Iran die Kosten für amerikanische Verbraucher berücksichtige, gab er eine Antwort, die – selbst für seine Verhältnisse – atemberaubend war. „Nicht mal ansatzweise“, sagte Trump. „Das Einzige, was zählt, wenn ich über den Iran rede, ist, dass sie keine Atomwaffe bekommen dürfen. Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner.“ Wenn KI-Serverfarmen nicht das Stromnetz des Landes lahmlegen, dann vielleicht die demokratischen Wahlkampfstrategen, die diesen Clip gerade massenhaft herunterladen.

Es ist normalerweise nicht meine Art, Trump zu verteidigen – aber bevor wir ihn als hoffnungslos abgehobenen Milliardär und Kriegstreiber karikieren, sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er in diesem Punkt recht hatte. Wer in einen Krieg hineingezogen wird und bei dem das Schicksal unschuldiger Amerikaner und verbündeter Länder auf dem Spiel steht, handelt kurzsichtig, wenn er primär auf die Kosten für die Steuerzahler schielt. Es wäre womöglich auch ökonomisch töricht: Ein iranischer Atomschlag auf Israel oder Amerika hätte für alle mit ziemlicher Sicherheit weit schlimmere wirtschaftliche Folgen. Nichts an Trumps Aussage ist grundsätzlich unvereinbar damit, wie Kriegspräsidenten vor ihm unmittelbare Bedrohungen bewertet haben – außer vielleicht die Chuzpe, es so offen auszusprechen.

Krieg als Selbstverständlichkeit

Im vergangenen Jahrhundert führte Amerika den Zweiten Weltkrieg, gefolgt von langen Engagements in Korea, Vietnam, Afghanistan und dem Irak – und das ohne die verdeckten Konflikte rund um den Globus im Namen der Kommunismusbekämpfung oder die Billionen Dollar, die das Wettrüsten verschlang. Und dennoch haben wir Krieg selten als Tabellenkalkulation diskutiert.

Wir haben uns – beinahe bis zum Zerreißen – über den Verlust amerikanischer Leben gestritten, besonders in Vietnam, und ein paar Leute klebten Aufkleber auf ihre Autos mit Sprüchen wie: „Es wird ein großer Tag sein, wenn Schulen alles bekommen, was sie brauchen, und die Air Force einen Kuchenverkauf veranstalten muss, um einen Bomber zu kaufen.“ Aber im Großen und Ganzen waren die finanziellen Kriegskosten eine Fußnote in der Debatte über Politik. Teils, weil das Land – selbst nach dem Höhepunkt des Industriezeitalters – wohlhabend genug war, um wegzuschauen. Teils aber auch, weil wir die wirtschaftliche Last des Supermachtseins als selbstverständlich hinnahmen. Wenn der Krieg geführt werden musste – wer sonst sollte ihn führen?

Es gibt also eine Welt, in der ich Trumps Antwort zustimmen und sie vielleicht sogar bewundernswert finden würde. Nur leben wir nicht in dieser Welt – wir leben in der echten. Und in dieser Welt ist an Trumps Theorie so vieles falsch, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll.

Keine Bombe, kein Plan

ZUNÄCHST EINMAL hatte der Iran keine Atomwaffe und stand auch nicht kurz davor, eine zu bekommen. Das ist nicht meine persönliche Einschätzung als selbsternannter Nukleardetektiv – das ist Trumps eigenes Verteidigungsministerium, das im vergangenen Jahr schätzte, der Iran brauche noch etwa neun Jahre bis zu einem Waffentest. Eine Frist, die durch ein Abkommen mit einem Überwachungsregime hätte verlängert werden können, wenn jemand auf diese Idee gekommen wäre. Oh, warte – jemand kam auf diese Idee! Aber Trump zerriss dieses Abkommen, kaum dass er ins Weiße Haus eingezogen war, weil Barack Obamas Unterschrift draufstand.

Richtig ist: Der Iran war dem angereicherten Uran, das für den Bau einer Bombe nötig ist, deutlich näher. Aber selbst jetzt haben Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth offenbar keinen Plan, dieses Uran zurückzubekommen – es sei denn, er sieht vor, Jack Ryan loszuschicken (den Hegseth möglicherweise für eine reale Person hält). Stattdessen verhandelt Trump, während ich dies schreibe, eine Einigung, die in ihrer Behandlung des von ihm so genannten „nuklearen Staubs“ dem Obama-Deal sehr ähneln wird – nur dass sie dem iranischen Regime deutlich mehr Geld zurückfließen lässt, als Obama je bereit war freizugeben. Und wenn überhaupt, wird dieses Regime künftig noch entschlossener sein, eine Bombe zu bauen – denn ohne sie hat der Iran kaum Hebel, um einen erneuten Angriff abzuwenden.

Außerdem: Wenn Trumps Krieg ein Krieg der Notwendigkeit war und keine Frage der Wahl – warum hat er sich dann nicht die Mühe gemacht, diesen Fall vorher zu machen? In der kurzen Anlaufphase vor dem Krieg (ein Wimpernschlag verglichen mit der Zeit, die George W. Bush damit verbrachte, seinen Irakeinmarsch zu verkaufen) redete Trump mehr über iranische Demonstranten und Regimewechsel als über eine dringende nukleare Bedrohung. Und das war noch bevor sein Außenminister Marco Rubio den plausibelsten Grund für den Angriff enthüllte: Israel hätte es sowieso getan – also, warum nicht. Die Wahrheit ist, dass Trump, der im Wahlkampf beständig gegen Auslandskriege wetterte, irgendwie glaubte, für einen Krieg keine klare Begründung zu brauchen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung das gesamte Abenteuer ablehnen.

Gürtel enger, Kasse offen

Und die Vorstellung, amerikanische Familien sollten sich für die gute Sache opfern, wäre erheblich weniger empörend, wenn der Präsident nicht so geschäftig damit wäre, öffentliche Gelder für jeden lächerlichen, neronischen Einfall zu verprassen, der ihm in den Sinn kommt. Wir alle sollen den Gürtel enger schnallen und öfter Fahrgemeinschaften bilden, während Trump Hunderte von Milliarden unserer Dollars für einen Ballsaal, einen Skulpturengarten und einen gigantischen napoleonischen Triumphbogen ausgibt – ganz zu schweigen davon, dass er einen Deal mit seiner eigenen Regierung ausgehandelt hat, der ihn und seine Söhne praktisch dauerhaft vor Steuerzahlungen schützt, und womöglich Geld ausschüttet – wieder: Ihr Geld – an Anhänger, die für den patriotischen Akt, ins Kapitol einzubrechen und ihre Volksvertreter zu bedrohen, zu Unrecht verfolgt wurden. Da klingt die Haltung „Ich kann mir einfach keine Sorgen um Ihre Haushaltskasse machen“ ein bisschen hohl.

Das Fazit lautet: Trump hat absolut recht, dass die wirtschaftlichen Kosten des Krieges nicht das eigentliche Problem sind. Das Problem ist der Krieg selbst – und die Art, wie er uns hineingezogen hat. Das lähmt jetzt seine Präsidentschaft. Ich bin kein großer Freund von griffigen Pauschalregeln für oft komplizierte Situationen, aber wenn ich eine für einen Präsidenten hätte, wäre es diese: Wenn sich die Debatte über einen Krieg auf die wirtschaftlichen Kosten konzentriert, sollte man ihn wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Denn wenn Amerikaner die Notwendigkeit eines militärischen Eingreifens klar erkennen, fragen sie nicht nach dem Preis. Und wenn man ihnen die Notwendigkeit nicht vermitteln kann, hat man kein Recht, Opfer von ihnen zu verlangen.

Das ist schließlich der Kern von Führungsstärke – Menschen davon zu überzeugen, das nationale Interesse über ihr eigenes zu stellen. Carter war ein durch und durch anständiger Mann, der an diesem Anspruch scheiterte. Trump erfüllt davon nur eine der beiden Voraussetzungen.

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