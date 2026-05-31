Donald Trump bietet an, selbst beim Freedom-250-Konzert aufzutreten

Während die USA sich auf ihren 250. Geburtstag am 4. Juli vorbereiten, fällt Donald Trumps Freedom-250-Konzertreihe – auf der National Mall in Washington, D.C. als „Great American State Fair“ angekündigt – gerade in sich zusammen. Zum Glück ist Trump zur Stelle, um das Ganze zu retten.

Nachdem fünf der ursprünglich angekündigten Künstler abgesagt haben, hat Trump freundlicherweise angeboten, einzuspringen. In einem ausschweifenden Beitrag auf Truth Social schrieb der Präsident am Samstag: „Ich verstehe, dass Künstler wegen ihres Auftritts am Mittwoch Muffensausen bekommen, also denke ich darüber nach, die Nummer-Eins-Attraktion der Welt mitzubringen – den Mann, der weit größere Publikumsmengen anzieht als Elvis auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und das ohne Gitarre, den Mann, der unser Land mehr liebt als irgendjemand sonst, und den Mann, von dem manche sagen, er sei der größte Präsident der Geschichte (THE GOAT!): DONALD J. TRUMP – um diese hochbezahlten, drittklassigen ‚Künstler‘ zu ersetzen und eine große Rede zu halten, die das Land nach vorne bringt, so wie ich es getan habe, seit ich Präsident bin!“

Er fuhr fort: „Vor zwei Jahren waren die Vereinigten Staaten TOT. Jetzt haben wir das ‚HEISSESTE‘ Land der Welt. Ich will keine sogenannten ‚Künstler‘, die viel zu viel Geld bekommen und nicht glücklich sind. Ich will nur von glücklichen Menschen umgeben sein, von klugen Menschen, erfolgreichen Menschen und Menschen, die wissen, wie man GEWINNT. Daher beauftrage ich hiermit meine Vertreter, die Machbarkeit einer AMERICA IS BACK-Kundgebung am Mittwoch in Washington, D.C., zur gleichen Zeit, am gleichen Ort zu prüfen. Nur große Patrioten eingeladen – es wird eine wilde und wunderschöne Feier Amerikas!“

Line-up und erste Absagen

Das Line-up der Great American State Fair wurde am Mittwoch, dem 27. Mai, von Freedom 250 bekanntgegeben – der selbst beschriebenen überparteilichen Organisation, die als „offizielle öffentlich-private Partnerschaft“ fungiert und „Bemühungen bündelt, die prägenden präsidialen Momente dieses Jubiläumsjahres zu gestalten“. Zunächst wurden Martina McBride, Flo Rida, Vanilla Ice, Young MC, C+C Music Factory, Milli Vanilli, die Commodores und Bret Michaels als Auftritte angekündigt.

Doch der Gegenwind kam schnell. Die Veranstaltung wurde von Keith Krach organisiert, einem Vertrauten Trumps – und die Künstler sagten reihenweise ab mit der Begründung, man habe ihnen erklärt, die Reihe sei überparteilich. Noch am selben Abend dementierten Morris Day and the Time „Gerüchte“, wonach sie bei dem Event auftreten würden. Day schrieb auf Instagram: „Morris Day & the Time werden nicht bei der ‚Great American State Fair‘ auftreten.“ In der Bildunterschrift ergänzte er: „It’s A No For Me.“

Ebenfalls am Mittwochabend kündigte Young MC über Social Media an, dass auch er nicht auftreten werde. Der „Bust a Move“-Rapper sagte gegenüber VIBE am Donnerstag: „Ich hatte keine Ahnung, dass es als ‚Trump-unterstütztes‘ Event gilt – das war neu für mich. Mein Ding war immer: Sagt mir, was die Veranstaltung ist, worum es geht, wer ihr seid, und gebt mir dann die Wahl, ob ich mitmachen will oder nicht. Diese Wahl hatte ich nie. Man hat mir eine Sache gesagt und dann kam der Köder-und-Wechsel. Alle Kommentare, die ich von den Künstlern gesehen habe, die abgesagt haben, dachten, es sollte eine normale Show in D.C. sein.“

Commodores, McBride, Michaels

William King von den Commodores bestätigte gegenüber ROLLING STONE telefonisch, dass die Gruppe nicht auftreten werde. „Unsere Musik war immer unsere Stimme, und wir entscheiden uns dafür, uns öffentlich mit keiner einzelnen politischen Partei zu affiliieren“, erklärte die Band in einem Statement auf Instagram. „Wir unterstützen das Wohl aller Amerikaner.“

Am Donnerstag wandte sich Martina McBride über Social Media zu Wort, um „die Dinge klarzustellen“, und erklärte: „Ich werde nicht bei der Great American State Fair am 25. Juni auftreten.“ Die Sängerin sagte, ihr sei „die Gelegenheit präsentiert worden, bei einer überparteilichen Veranstaltung aufzutreten“ – doch die angebliche Show habe sich als „irreführend“ herausgestellt.

Am Freitagmorgen gab schließlich auch Michaels bekannt, dass er ebenfalls aussteigt. „Als diese Gelegenheit meinem Team ursprünglich vorgestellt wurde, wurde sie als eine Feier unseres Landes durch Musik beschrieben – und als Chance, unseren Veteranen, dem aktiven Militär, Ersthelfern, Lehrern und hart arbeitenden Amerikanern aus allen Lebensbereichen zu ehren“, schrieb er. Die Show sei „zu etwas weit Spaltenderem geworden, als das, dem ich zugestimmt hatte“.

Sicherheitsbedenken und Chaos

Michaels nannte zudem nicht näher bezeichnete „Bedenken“ hinsichtlich seiner eigenen Sicherheit, der seiner Crew und der seiner Fans – „einschließlich Drohungen, die völlig haltlos und unverzeihlich sind“. „Es geht hier nicht um Politik“, schrieb er. „Es geht darum, dem treu zu bleiben, woran ich immer geglaubt habe. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Das ist eine der Freiheiten, für die unsere Veteranen gekämpft haben, und etwas, das ich immer respektiert habe. Aber als Vater, Freund und Bandmitglied muss ich Drohungen und Sicherheitsbedenken ernst nehmen.“

Unterdessen sorgte C+C Music Factory für weiteres Chaos: Mitglied Freedom Williams erklärte, er sei voll dabei – obwohl er gleichzeitig einräumte: „Ich steh nicht auf Trump.“ Er fügte hinzu: „Aber an dem Tag, an dem ihr Arschlöcher mir sagt, was ich zu tun habe, ist der Tag, an dem ich sterbe.“ Robert Clivillés, eines der namensgebenden Cs der Music Factory, distanzierte sich jedoch in einem Instagram-Post von Williams‘ Tirade. Williams hatte sich 2005 die Markenrechte am Gruppennamen gesichert und tritt seitdem ohne Clivillés auf. „Jegliche politischen, ideologischen, religiösen oder persönlichen Ansichten, die von Freedom Williams geäußert werden, sind seine eigenen und sollten nicht als Ausdruck meiner Ansichten, der Ansichten des Nachlasses von David Cole oder der Ansichten der ursprünglichen Schöpfer und Produzenten hinter C+C Music Factory interpretiert werden“, erklärte Clivillés gegenüber ROLLING STONE.

Milli Vanilli und Vanilla Ice

Und dann ist da noch eine Gruppe namens Real Milli Vanilli, die in einem Statement auf Social Media erklärte, nicht aufzutreten. Fab Morvan jedoch, das verbleibende Gesicht der Gruppe, teilte ROLLING STONE mit, dass er sehr wohl auftreten werde.

„Trotz aller Gerüchte werde ich bei der Great American State Fair in Washington D.C. auf der National Mall am 26. Juni auftreten, als Teil der I Love the 90’s Tour“, sagte er in einem Statement. „Ich bin hier, um Menschen zu unterhalten und zu vereinen, nicht um sie zu spalten. Lasst uns das Leben und die Musik feiern und eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Ich fühle mich geehrt, Teil der Great American State Fair zu sein, da sie das 250-jährige Jubiläum Amerikas mit so vielen anderen großartigen Künstlern feiern wird.“

Auch Vanilla Ice bestätigte seine Teilnahme. Sein Manager, TQ Management, teilte ROLLING STONE mit: „Vanilla Ice hat einen Vertrag und wird bei der Great American Fair auf der National Mall am Freitag, dem 26. Juni, auftreten. Er ist stolz darauf, Amerikas 250. Jubiläum mitfeiern zu können! Alle sind willkommen, zu kommen und den Geburtstag der USA sowie unsere Freiheit zu feiern!“

Ein Sprecher von Flo Rida antwortete auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

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