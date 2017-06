„John Wick“, „Mission: Impossible“: Schauspieler Michael Nyqvist mit 56 Jahren gestorben

Nach schwerer Erkrankung ist der schwedische Schauspieler Michael Nyqvist verstorben. Er wurde 56 Jahre alt. In der „Millenium“-Triologie spielte er den Journalisten Mikael Blomkvist, Nyqvist war aber auch in Hollywood-Nebenrollen zu sehen.

Weiterlesen Fotos wie aus einem Wes-Anderson-Film: Diese filmreifen Orte gibt es wirklich! Wes Anderson ist einer der Regisseure mit einer ganz eigenen Bildsprache. Damit hat er Menschen weltweit so sehr geprägt, dass sie überall seine Welt entdecken, fotografieren und im Internet sammeln.

Wie seine Managerin Alissa Goodman mitteilte, verstarb der Schauspieler am Dienstag (27.06.). Nachdem er ein Jahr gegen den Lungenkrebs gekämpft hatte sei er „friedlich im Kreis seiner Familie“ gestorben.

Michael Nyqvist spielte in über 50 Filmen mit

Nyqvist trat in seiner Schauspielkarriere in über 50 Filmen auf. Bekannt wurde er mit der Rolle des Journalisten Mikael Blomkvist, der neben der Hackerin Lisbeth Salander der Protagonist der Erfolgsromane „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ des Autors Stieg Larsson ist.

Weiterlesen „Das Leben danach“: Die Loveparade-Katastrophe in einem Film Der WDR hat sich in „Das Leben danach“ mit einer schweren Thematik befasst: Der TV-Film zeigt das Leid der Überlebenden und Hinterbliebenen der Loveparade-Katastrophe. In großen Hollywood-Produktionen schlüpfte er oft in der Rolle der Bösewichte, etwa in „John Wick“ und „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“.

Seine Autobiografie „Gefallen aus allen Wolken“, die seine Kindheit bei Adoptiveltern und die Suche nach seinen leiblichen Eltern beschreibt, erschien im Jahr 2010. In Schweden war Michael Nyqvist auch als Theaterschauspieler bekannt.