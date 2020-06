Johnny Cash: Live-Album „A Night To Remember“ von 1973 erscheint

Um den „New Jersey Pandemic Relief Fund“ weitherin finanziell zu unterstützen, hat Bruce Springsteen ein neues Live-Album mit einem Set von 1981 veröffentlicht.

Zu den fleißigsten Künstlern während der Coronakrise gehört Bruce Springsteen. Nach einem Take-Over des US-Radiosenders SiriusXM, seiner Teilnahme bei den beiden Benefiz-Konzerten „Jersey 4 Jersey“ und „Earth Day 2020“ sowie der Ausstrahlung seines Konzertfilm „Live in Hyde Park“, meldet sich Springsteen nun wieder: Diesmal mit der Veröffentlichung eines neuen Live-Albums. Der gesamte Erlös geht dem „New Jersey Pandemic Relief Fund“ zu Gute. Das Live-Album wurde während Springsteens „River Tour“ in East Rutherford in seinem Heimatstaat New Jersey am 9. Juli 1981 aufgenommen. Die Show war das Finale einer sechstägigen Residenz von Springsteen und der E Street Band zur Feier der…