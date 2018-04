Die besten Live-Alben aller Zeiten: Johnny Cash – „At Folsom Prison“

Chris Cornell nahm im Mai 2017, also kurz vor seinem Tod, einen neuen Song zu Ehren von Johnny Cash auf. „You Never Knew My Mind“ heißt das Stück und es besteht aus einer Sammlung von bisher unveröffentlichten Texten des 2003 verstorbenen „Man in Black.“ „You Never Knew My Mind“ von Chris Cornell ist Bestandteil des Albums „Johnny Cash: Forever Words“, welches am 06. April 2018 erscheinen wird. Die Platte wurde von John Carter Cash (Sohn von Johnny Cash) produziert und sie enthält bisher unveröffentlichtes Material seines Vaters. Neben Chris Cornell haben auch noch Kris Kristofferson, Willie Nelson und viele weitere…