Johnny Marr veröffentlicht neue Single „Somewhere“ aus „Spirit Power: The Best Of Johnny Marr“

Johnny Marr hat für den 3. November sein neues Album „Spirit Power: The Best Of Johnny Marr“ angekündigt. Mit der Platte möchte das ehemalige The-Smiths-Mitglied die ersten zehn Jahre seiner Solokarriere feiern. Einen Vorgeschmack liefert der Musiker mit seiner Single „Somewhere“, die er während seiner 2022er Tour schrieb und mit James Doviak produzierte.

„Ich habe im Laufe der Jahre in vielen Arenen gespielt, und was das Songwriting angeht, kann man sich nirgendwo verstecken. Damit ein Song funktioniert, muss er ein Knaller sein. Ich weiß, dass es fast schon uncool ist, so zu denken, aber ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem meine Eltern Motown hörten, wo man keinen Song veröffentlichen konnte, wenn er nicht voller Hooks war“, umschreibt der „Easy Money“-Sänger seine Hintergedanken zu dem Song, der am 2o. September samt begleitendem Musikvideo erschien.

Empfehlung der Redaktion The Killers veröffentlichen neue Single „Your Side of Town“

Die neue Platte umfasst Beiträge aus vier seiner Solo-Alben – darunter „The Messenger“ von 2013, das 2014er Werk „Playland“, „Call The Comet“ aus dem Jahr 2018 und das Doppelalbum „Fever Dreams Pts 1-4“ von 2022. Neben der neuen Single „Somewhere“, beinhaltet die Platte außerdem den noch unveröffentlichten Track „The Answer“, eine Coverversion von Depeche Modes „I Feel You“ und weitere Non-Album-Single-Veröffentlichungen.

Am 17. Oktober erscheint außerdem der Bildband „Marr’s Guitars“, welcher unter anderem Beiträge von Noel Gallagher, Bernard Butler und Ed O’Brien beinhaltet. Der Rock-Musiker beschreibt es als „ein Gitarrenbuch für Leute, die normalerweise kein Gitarrenbuch besitzen“.