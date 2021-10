Johnny Marr kündigt Doppelalbum „Fever Dreams Pts 1-4“ an

Der ehemalige The Smiths-Gitarrist Johnny Marr wird ein neues Solo-Werk veröffentlichen. „Fever Dreams Pts 1-4“ ist sein viertes Album, umfasst 16 Tracks und erscheint am 25. Februar 2022. Die erste EP „Fever Dreams Pt 1“ wird bereits diesen Freitag (15.10.) zu hören sein.

„Fever Dreams Pts 1-4“ ist die erste Studioplatte von Johnny Marr seit „Call The Comet“ von 2018, welches sich bis in die Top 10 in Großbritannien hocharbeitete. Etwas ungewöhnlich, wenn auch interessant, ist die Aufmachung seines neuen Albums. Der Titel lässt es bereits vermuten: „Fever Dreams Pts 1-4“ ist in vier Kapitel unterteilt.

Die erste Single ist bereits zu hören: „Spirit Power and Soul“ heißt sie und wird Teil des ersten Kapitels sein. Drei weitere Tracks namens „Receiver’“, „All These Days“ und „Ariel“ werden sich dazugesellten. Neben digitalen Formaten wie Streams oder Downloads wird die EP auch als „sehr limitierte 12″-Vinyl“ veröffentlicht.

Empfehlung der Redaktion Die Wissenschaft hat gesprochen: Fans von The Smiths sind Neurotiker

Über das Album sagt Johnny Marr: „Es gibt eine Reihe von Einflüssen und einen sehr breit gefächerten Sound, den ich entwickelt habe – im Grunde seit dem Ausstieg bei The Smiths bis jetzt, und ich höre es in dieser Platte. Es sind so viele musikalische Stränge darin enthalten. Wir haben das nicht bewusst gemacht, aber ich denke, ich habe ein Klangvokabular entwickelt. Und ich bin sehr zufrieden, dass es mir gelungen ist, es nutzbar zu machen.”

„Es ist eine inspirierte Platte, und ich konnte es kaum erwarten, jeden Tag reinzugehen und aufzunehmen. Aber ich musste in mich gehen.“

In einer Pressemitteilung heißt es: „Johnny Marr erforscht in seinen Songs eine Vielzahl von Konzepten und Themen. Da die Welt während der Entstehung des Albums praktisch stillstand, konzentrierte sich Marr sowohl auf sein Innenleben als auch auf die emotionalen und psychologischen Zustände anderer.“

Johnny Marr hatte „Fever Dreams Pts 1-4“ während des letzten Jahres in der Crazy Face Factory in Manchester geschrieben und aufgenommen. Es entstand in Zusammenarbeit mit seiner Band, mit der er bereits seit vielen Jahren zusammen auftritt: Co-Produzent Doviak, Bassist Iwan Gronow und Schlagzeuger Jack Mitchell. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Meredith Sheldon steuerte Backing Vocals bei. Auf drei Stücken von „Fever Dreams Pts 1-4“ spielt Simone Marie von Primal Scream den Bass.

Trackliste zu „Fever Dreams Pts 1-4“

Spirit Power & Soul Receiver All These Days Ariel Lightning People Hideaway Girl Sensory Street Tenement Time The Speed of Love Night and Day Counter-Clock World Rubicon God’s Gift Ghoster The Whirl Human