In der vergangenen Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ stand das Duo vor einer Aufgabe, die Joko und das Publikum zum Flüchten brachten.

In ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ treten die beiden Entertainer gegen ihren Haus- und Hof-Sender an. Auf dem Spiel stehen jedes Mal 15 Minuten Sendezeit. Diese darf das Siegerteam anschließend füllen, wie es möchte. Da sie in der vorangegangenen Folge verloren hatten, mussten sich Klaas und Joko nun der Strafe ihres Arbeitgebers beugen. Diese sah vor, dass die Show unter dem neuen Namen „Not und Elend“ lief – zumindest für den einen Abend. Der neue Titel war wohl ein zusätzlicher Ansporn für die beiden, in der gestrigen Folge alles zu geben, um nicht schon wieder als die Verlierer…