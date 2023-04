Krönung von Charles III.: Joko und Klaas kommentieren als Strafe eine Stunde lang

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei der Verleihung des 18. Deutschen Comedypreises im Coloneum am 21. Oktober 2014 in Köln.

Am Dienstagabend (25. April) startete die sechste Staffel der Fernseh-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Bei dem Spektakel, das Steven Gätjen moderiert, können Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben gewinnen, mit der sie anstellen dürfen, was sie wollen. Verlieren die langjährigen Kollegen aber, müssen sie sich für eine besonders undankbare Aufgabe in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen.

Joko und Klaas müssen die Krönung von Charles III. kommentieren

Bereits vor der letzten Spielrunde verkündete Gätjen: „Am 6. Mai ist die Krönung von Prince Charles. Eine sechsstündige Live-Übertragung bei Sat.1. Ihr müsst es eine Stunde lang kommentieren.“ Die beiden Moderatoren unterlagen schließlich den Wettstreiter:innen des Senders im Finale und müssen nun tatsächlich die königliche Zeremonie begleiten.

Die traditionell durch Prominenz geprägte Gästeliste der Show umfasste auch dieses Mal bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Musik. Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier waren dabei. Sängerin und Rapperin Nina Chuba und Schauspieler Emilio Sakraya forderten die beiden Moderatoren genauso heraus, wie der Berliner Rapper Sido und die Moderatorin Palina Rojinski. Ein kleines Highlight war das Virtual-Reality-Abenteuer, bei dem sich Joko und Klaas als Avatare durch einen Fantasy-Dungeon kämpfen mussten.