Joko und Klaas schauen RTL auf ProSieben

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Am Dienstag gewannen das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in einem TV-Duell gegen ProSieben 15 Minuten persönliche Sendezeit. Was sie damit allerdings anstellen würden, damit rechnete niemand.

Bereits letztes Jahr war Joko und Klaas von ProSieben dieselbe „Ehre“ widerfahren. Damals nutzen sie noch ihre Viertelstunde für den guten Zweck, indem sie sich für diverse soziale Projekte engagierten. Dieses Jahr sah die Sache allerdings schon etwas anders aus. So ließen sich die beiden am Mittwochabend dabei filmen, wie sie die zeitgleich laufende Sondersendung zur Coronakrise des konkurrierenden Fernsehsendesr RTL ansahen und diese in typischer Joko-und-Klaas-Manier kommentierten. Zuschauer konnten das Nachrichtenformat ebenfalls mitverfolgen, da eine zweite Kamera direkt auf einen Fernseher gerichtet war, der die RTL-Sendung gerade ausstrahlte.

So amüsierend die Aktion auch gewesen sein mag, ganz legal schien sie nicht zu sein. Auch ProSieben gab sich nicht zu erfreut über Joko und Klaas Entscheidung, da mehrere Verantwortliche des Senders die beiden während der Show versuchten, telefonisch zu erreichen. Jegliche Anrufe wurden von Joko und Klaas allerdings ignoriert. Auf dem Twitter-Account der beiden hieß es: „Sorry ProSieben, Joko & Klaas können gerade nicht ans Telefon gehen.“

Im Gegensatz zu ProSieben, schien RTL die Aktion natürlich mit Humor zu nehmen. Auf Twitter schrieb der Fernsehsender, dass das Original auf ihrem Kanal auch ohne „nervigen Einblendungen“ zu sehen sei. Ebenso gelassen reagierte der Nachrichtenmoderator von „RTL-Aktuell“, Maik Meuser. Dieser sprach Joko und Klaas auf Twitter sogar sein Lob aus und erklärte, dass er die Aktion „lustig“ fände und das „Lachen“ schließlich die beste Medizin sei, auch in Zeiten von Corona.