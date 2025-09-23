Jon Bon Jovi: Großvater sein ist gar nicht so easy

Jon Bon Jovi hält sich für einen typischen „Nervensägen Opa“. Seit sein Sohn Jake Bongiovi und Schwiegertochter Millie Bobby Brown im Sommer 2025 ein kleines Mädchen adoptierten, bombardiert der 63-jährige Power-Rockstar das junge Paar regelrecht mit Wünschen und Belehrungen. So begehrt er regelmäßig Info-Stoff von seiner Enkelin.

„Sie ist wunderschön. Ich will alle zwei Tage Bilder sehen“, gab der „Livin‘ on a Prayer“-Sänger in einem TikTok-Interview mit Podcaster und Moderator Bunnie XO zu. Mit einem Hauch von Selbstironie fügte er hinzu: „Ich bin schon jetzt dieser nervige Typ und ja, es ist cool.“

Die Verwandlung des wilden Rockers in einen bekümmerten Opi amüsiert Bon Jovi selbst.

„Schmerz im Arsch“

„Es ist verrückt, aber großartig. Wunderbar“, schwärmt er im typischen Ami-Jargon. Als das Paar ihm das adoptierte Baby präsentierte, sei ihm ad-hoc klar geworden: „Es wird sofort zu deinem Enkelkind, klar? Dein Baby!!“

Die „kleine Veränderung“ habe ihm zum „pain in the butt“, also zum „Schmerz im Arsch“ gemacht. „Sie haben ein kleines Mädchen adoptiert, wir haben die Kleine natürlich schon kennengelernt – und ab dem Moment ist das halt DEIN Enkelkind.“

Das Twen-Paar, 21 und 23, das sich 2021 recht jung kennenlernte und 2024 heiratete, hatte die Adoption am 21. August öffentlich gemacht.

In einem gemeinsamen Statement schrieben sie: „In diesem Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel der Elternschaft – in Ruhe und Privatsphäre.“ Der letzte Satz deutet an, dass sie sich trotz ihrer Bekanntheit bewusst für einen zurückgezogenen Umgang mit dem Familienzuwachs entschieden haben: „And then there were 3“. Ob das ein expliziter Verweis auf das Genesis-Album mit gleichem Titel sein soll, ist allerdings nicht verbrieft.

„Sie ist ein absoluter Schatz“

Etwas oberlehrerhaft betont Bon Jovi die Reife des Paares: „Sie haben jung geheiratet, aber wir haben es gesegnet, weil wir verstehen, wie stark ihre Verbindung ist. Sie sind beide reifer als viele in ihrem Alter.“ Über die „Stranger Things“-Schauspielerin verliert er nur lobende Worte: „Sie ist ein absoluter Schatz und eine unglaublich fleißige junge Frau. Ich bewundere sie sehr – ihre Arbeitsmoral ist beeindruckend.“

Neben all dem bleibt Jon Bon Jovi auch musikalisch aktiv. Er pflegt seinen Retro-Katalog. Die Band steht vor der Veröffentlichung der „Legendary Edition“ ihres Albums „Forever“ das ursprünglich 2024 erschien. Die erweiterte Version, ist für den 24. Oktober 2025 avisiert. Die Rede ist von „hochkarätigen Features“ – etwa mit Avril Lavigne, Bruce Springsteen, James Bay sowie ein besonderes Duett mit Jelly Roll auf dem Track „Living Proof“.