Bon Jovi und Springsteen singen „Hollow Man“

Bon Jovi und Bruce Springsteen haben sich für eine neue Version des Songs „Hollow Man“ zusammengetan. Der Track erschien ursprünglich 2024 auf Bon Jovis Album „Forever“ und wurde nun für die kommende Sonderausgabe „Forever (Legendary Edition)“ neu aufgenommen. Die Platte erscheint am 24. Oktober 2025 und versammelt ein Allstar-Line-up mit Gästen wie Jason Isbell, Jelly Roll, Avril Lavigne, Lainey Wilson, Joe Elliott (Def Leppard), Robbie Williams, Marcus King, Carin León, James Bay, The War & Treaty, Ryan Tedder und Billy Falcon.

Ein Jersey-Duo auf Augenhöhe

Jon Bon Jovi erklärte, dass die Idee zu dem Kollaborations-Album entstand, während er sich von einer Stimmband-Operation erholte. Für Tourneen fehlte ihm noch die Kraft, im Studio aber konnte er bereits singen – also rief er Freunde und Weggefährten zusammen: „Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Kooperationen; es entstand aus einer Notwendigkeit heraus.“

Springsteen und Bon Jovi, beide Ikonen aus New Jersey, liefern mit „Hollow Man“ das emotionale Herzstück der neuen Edition. Neben den Neuaufnahmen enthält „Forever (Legendary Edition)“ auch einen brandneuen Opener: die Single „Red, White, and Jersey“, die bereits als Vorgeschmack veröffentlicht wurde.

Auch Künstler wie Springsteen, Isbell, Jelly Roll und Lainey Wilson waren schon 2024 beim MusiCares Person of the Year-Tribut zu Ehren von Bon Jovi dabei – eine Art Vorbote dieser Großkooperation. „Das Ergebnis ist ein Album mit neuer Perspektive und neuem Geist. Es beweist, dass wir alle mit ein bisschen Hilfe von unseren Freunden durchs Leben gehen“, so Bon Jovi.

Tracklist – „Forever (Legendary Edition)“