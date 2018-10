Jon Bon Jovi schimpft gegen Kim Kardashian: Außer Porno nichts gerissen

Bon Jovi kommen für fünf Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Alle Infos hier.

Am Mittwoch startet der Vorverkauf für fünf Bon-Jovi-Konzerte 2019. Die Band um Jon Bongiovi spielt ab Juli in München, Düsseldorf, Zürich, Wien und Klagenfurt. Neben Jon besteht die Band noch aus den Originalmitgliedern David Bryan und Tico Torres sowie dem langjährigen Bassisten Hugh McDonald, Co-Songwriter John Shanks, Multi-Instrumentalist Bradley Everett und Leadgitarrist Phil X, der seit 2013 mit von der Partie ist. Richie Sambora fehlt. BON JOVI: THIS HOUSE IS NOT FOR SALE TOUR Mi. 03.07.2019 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena Fr. 05.07.2019 München Olympiastadion Mi. 10.07.2019 Zürich Stadion Letzigrund * Mi. 17.07.2019 Wien Ernst-Happel-Stadion ** Fr. 19.07.2019 Klagenfurt Wörthersee Stadion **…