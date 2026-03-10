Bon Jovi: Rock-&-Roll-Geschichte aus New Jersey kommt ins Kino

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Die Rock-&-Roll-Ursprungsgeschichte von Bon Jovi kommt auf die Leinwand – und Gründer und Frontman Jon Bon Jovi ist mit dabei. ROLLING STONE hat bestätigt, dass der Film mit Beteiligung des Sängers und Songwriters in Entwicklung ist.

Laut einem Bericht wird die Bon-Jovi-Produktion Zugriff auf den Musikkatalog der New-Jersey-Band haben

Universal Pictures produziert das Musical-Biopic, den jüngsten in einer Reihe von musikfokussierten Filmen, zu denen Eminems Geschichte „8 Mile“ und das 2015er „Straight Outta Compton“ gehören, das die Entstehung der Gangsta-Rapper N.W.A. nachzeichnete. Laut einem Bericht wird die Bon-Jovi-Produktion Zugriff auf den Musikkatalog der New-Jersey-Band haben.

Jukebox-Hits im Film

Das bedeutet, dass Jukebox-Klassiker wie „Livin‘ on a Prayer“, „Wanted Dead or Alive“, „You Give Love a Bad Name“ und „Bad Medicine“ aller Voraussicht nach im Film zu hören sein werden. Produziert wird er von Kevin J. Walsh und Gotham Chopra. Letztere Beteiligung ist besonders bemerkenswert: Chopra produzierte die vierteilige Hulu-Dokumentation über Bon Jovi, das 2024er „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“. Die Dokuserie entstand ebenfalls mit Jon Bon Jovis Mitwirkung – er gab Interviews und sprach offen über Stimmprobleme und die Operation, die er zur Behandlung unterzogen hatte. „Ich habe keinen Messias-Komplex“, sagte er in einem Interview, während er die Tränen zurückhielt. „Aber deshalb ist das Vermächtnis so wichtig.“

Bon Jovi veröffentlichten 2024 das Album „Forever“ – im Jahr des 40-jährigen Bandjubiläums. Ende letzten Jahres kündigte die Gruppe ihre Rückkehr auf die Konzertbühne an. Im Juli spielen sie ihre ersten Gigs seit vier Jahren, darunter eine Reihe von Shows im Madison Square Garden in New York sowie einige Termine in Großbritannien.