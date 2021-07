Joy Denalane veröffentlicht neuen Song „Forever“

„Forever“, der neuste Song von Joy Denalane, klingt fast so, als sei er ein 1967 aufgenommener Motown-Klassiker.

Chöre, Bass, Flötenklänge, all das klingt nach einer anderen zeit und nicht, als sei es vor kurzer Zeit in einem Tonstudio in München und New York aufgenommen worden.

„Der Song war eine ziemliche Herausforderung“, so Joy Denalane. „Melodieführung und Arrangement sind weniger Trademark-Joy als viele andere Songs auf dem Album (die Sängerin spricht von der 2020 erschienen Platte „Let Yourself Be Loved“, Anm. d. Red.). Es ging mir bewusst darum, etwas zu schreiben, das theoretisch auch andere Künstler:innen singen könnten. Etwas ganz Klassisches.“

Und natürlich macht Denalane diese Verbeugung vor dem klassischen Motown-Soul mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Energie zu IHREM Song. Sehen Sie hier das Video:

Joy Denalane auf Tour

Sommershows 2021

23.07.21 Erlangen – Kulturinsel Wöhrmühle

31.07.21 Darmstadt – Endlich Open Air, Messeplatz

26.08.21 Hartenholm, Strandkorb Open Air

29.08. 21 Zweibrücken, Strandkorb Open Air

10.09.21 Sommer Open Air im Schweriner Schloss

Let Yourself Be Loved Live 2021