So kämpft Bob Dylan gegen Pete Hegseth (ohne es zu wissen)

Ein Richter hat die Versuche von Verteidigungsminister Pete Hegseth zurückgewiesen, sich an Senator Mark Kelly (Demokrat aus Arizona) zu rächen.

Kelly ist ein ehemaliger Navy-Kapitän und Astronauten, der den Zorn des Pentagonchefs auf sich zog, als er aktive Soldaten daran erinnerte, dass sie keine rechtswidrigen Befehle ausführen müssen.

Richter Richard Leon vom U.S. District Court for the District of Columbia schrieb am Donnerstag, Hegseths Bemühungen, Kelly herabzustufen und ihm Veteranenleistungen zu entziehen, hätten „die durch den Ersten Verfassungszusatz garantierten Freiheiten von Senator Kelly mit Füßen getreten und die verfassungsmäßigen Freiheiten von Millionen pensionierter Militärangehöriger bedroht“.

Gericht weist Vergeltungsversuch zurück

„Minister Hegseth beruft sich auf die wohlbegründete Doktrin, dass Militärangehörige aufgrund der grundlegenden Verpflichtung zu Gehorsam und Disziplin in den Streitkräften einen weniger weitreichenden Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz genießen. Unglücklicherweise für Minister Hegseth hat kein Gericht diese Grundsätze jemals auf pensionierte Militärangehörige ausgeweitet. Geschweige denn auf einen pensionierten Militärangehörigen, der im Kongress dient und die Aufsicht über das Militär ausübt“, schrieb Leon, ein von dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush ernannter Richter. „Dieses Gericht wird nicht das erste sein, das dies tut!“

In seiner scharfen Rüge zitierte Leon den Hit von Bob Dylan (und den von ROLLING STONE auf Platz 187 der größten Songs aller Zeiten gesetzten Titel) „Subterranean Homesick Blues“.

Dylan-Zitat in der Urteilsbegründung

„Schließlich, wie Bob Dylan berühmt sagte: ‚You don’t need a weatherman to know which way the wind blows.‘ Um es gelinde zu sagen: Unsere pensionierten Veteranen verdienen mehr Respekt von ihrer Regierung, und unsere Verfassung verlangt, dass sie ihn erhalten!“, schrieb der Richter.

Hegseth hatte Schritte eingeleitet, dem Senator einen Teil seiner militärischen Ruhestandsbezüge und seines Dienstgrades zu entziehen, nachdem Kelly — gemeinsam mit anderen Kongressmitgliedern, die Veteranen sind — Angehörige des Militärs dazu ermutigt hatte, ihren Eid zu achten und „illegale Befehle zu verweigern“. Alles im Zusammenhang mit der Bombardierung von Booten in der Karibik durch die Trump-Regierung Ende vergangenen Jahres.

Kelly reicht Gegenklage ein

Kelly reichte im Januar Gegenklage gegen Hegseth ein. Er schrieb in einer Erklärung auf X, sein „Dienstgrad und mein Ruhestand sind Dinge, die ich durch meinen Dienst und mein Opfer für dieses Land verdient habe. Auf mich wurde geschossen. Ich habe Feiertage und Geburtstage verpasst. Ich kommandierte eine Space-Shuttle-Mission, während sich meine Frau Gabby von einer Schussverletzung am Kopf erholte. Und trug dabei stolz die amerikanische Flagge auf meiner Schulter.“

„Wenn Pete Hegseth, der unqualifizierteste Verteidigungsminister in der Geschichte unseres Landes, glaubt, er könne mich mit einer Rüge oder mit Drohungen, mich herabzustufen oder strafrechtlich zu verfolgen, einschüchtern, dann hat er es immer noch nicht verstanden. Ich werde das mit allem bekämpfen, was ich habe. Nicht für mich selbst. Sondern um die Botschaft zu senden, dass Pete Hegseth und Donald Trump nicht entscheiden, was Amerikaner in diesem Land über ihre Regierung sagen dürfen“, fügte Kelly hinzu.

Scharfe Worte des Richters

Alles in allem scheint Richter Leon zuzustimmen. Er wählte bei der schriftlichen Begründung eine deutlich bildhafte Sprache. Der Richter bezeichnete den Fall des Verteidigungsministeriums gegen Kelly als einen Haufen „Horsefeathers!“ und als „anemic!“.

„Anstatt zu versuchen, die durch den Ersten Verfassungszusatz garantierten Freiheiten pensionierter Militärangehöriger einzuschränken, sollten Minister Hegseth und seine Mitbeklagten nachdenken und dankbar sein für die Weisheit und Expertise, die pensionierte Militärangehörige in den vergangenen 250 Jahren in die öffentlichen Diskussionen und Debatten über militärische Fragen in unserer Nation eingebracht haben“, schrieb Leon. „Hoffentlich wird diese einstweilige Verfügung in gewisser Weise dazu beitragen, im Verteidigungsministerium einen Kurswechsel im Umgang mit diesen Fragen herbeizuführen.“