Julian Lennon findet Szene aus „Yesterday“ mit seinem Vater „seltsam“

Julian Lennon hat eine Szene aus dem Film „Yesterday“ kritisiert, in der sein Vater dargestellt wird – der in einer parallelen Realität keineswegs 1980 verstarb, sondern als alter Mann (und ohne Beatles-Karriere) ein glückliches Eremitendasein fristet. Diese Szene mit John Lennon hat den Film „Yesterday“ (2019) für Julian ruiniert. Bis zum Auftritt seines Vaters (gespielt von Robert Carlyle) hat ihm der Film gefallen, doch diesen Moment bezeichnet er als „seltsam“ und „nicht notwendig“. Auch der Regisseur des Films, Danny Boyle, hat später eingeräumt, dass diese Szene die Fan-Gemeinde spaltet.

In dem YouTube-Format „Hiking with Kevin“ von Kevin Nealson erzählte Julian Lennon: „Ich mochte den Film ‚Yesterday‘ sehr, bis sie diesen seltsamen Eindruck erweckten, wie Dad in seinen Siebzigern oder Achtzigern oder was auch immer auf einer schottischen oder irischen Insel aussehen würde. Das hat den ganzen Film für mich durcheinandergebracht.“ Danach fügte er hinzu: „Ich habe es nicht verstanden. Es war nicht notwendig für mich, denke ich. Und es war einfach seltsam.“

In „Yesterday“ wacht Jack Malik (Himesh Patel) eines Morgens auf und erfährt, dass er sich in einer Welt befindet, in der sich niemand an die Musik der Beatles erinnern kann. Daher beschließt er, ihre Musik in seinem Namen an die Menschen weiterzugeben. So nimmt die Geschichte ihren Lauf und irgendwann trifft er auf einen Mann, der in hohem Alter in einem abgelegenen Haus am Strand wohnt. Dieser Mann stellt sich als John Lennon (Robert Carlyle) heraus und für wenige Minuten unterhalten sie sich. Lennon ist nicht erfolgreich, aber glücklich, wie er selber sagt, und hat dazu noch die Frau seines Lebens gefunden und ist mit ihr Alt geworden: Yoko Ono.

Regisseur Danny Boyle sagte nach der Fimpremiere: „Als wir den Film testeten, gab es einige Leute, die die Szene überhaupt nicht mochten. Aber andere Leute mögen sie enorm. Wir nennen es in Großbritannien eine „Marmite-Szene“. Es spaltet die Leute sehr deutlich.“ Damit bezieht er sich auf den Brotaufstrich „Marmite“, der entweder geliebt oder gehasst wird. In Großbritannien wurde „Marmite“ zeitweise mit dem Slogan „Love it or Hate it“, also „Lieb es oder Hass es“ vertrieben.