Julian Sands sprach in letztem Interview vor seinem Tod über „gefährliches Bergsteigen“

Julian Sands, der britische „Warlock“-Schauspieler, der seit Januar 2023 im Zuge seiner Bergwanderung als verschollen galt und dessen menschliche Überreste am 26. Juni gefunden wurden, hat in seinem letzten Interview noch über die „Gefahren des Bergsteigens“ gesprochen. Das Gespräch führte er mit dem britischen Newsoutlet „Radiotimes“ Ende 2022, es wurde nun wenige Tage nach der Bestätigung seines Todes veröffentlicht.

Julian Sands über die Gefahren und „gruseligen“ Seiten des Bergsteigens

Julian Sands sprach in seinem letzten Interview über „gefährliches“ Bergsteigen und beschrieb das Klettern als „Trost und eine Art existenzialistische Selbstverleugnung, aber auch als Selbstbestätigung“. Er fügte hinzu: „Wenn man mit gefährlichen Bergen umgehen kann, kann man sicherlich auch mit dem Leben als Schauspieler umgehen – die beiden ergänzen sich ziemlich gut.“

Über seine Erfahrungen beim Wandern sagte er dem Newsoutlet aber auch: „Ich habe gruselige Dinge in den Bergen erlebt – wenn man weiß, dass man sich an einem Ort befindet, an dem viele Menschen ihr Leben verloren haben. Man kann mit menschlichen Überresten konfrontiert werden, und das kann beängstigend sein.“

„Die große Natur offenbart sich in ihrer ganzen Macht“

Diese Erfahrung beschrieb er als „hypernatürlich“ und erzählte weiter: „Man ist in der Gegenwart der großen Natur, und die große Natur offenbart sich in ihrer ganzen Macht. Das kann uns über eine Schwelle der Überempfindlichkeit in ein Reich der Naturkräfte führen.“

In dem Interview wies Sands die Behauptung zurück, er sei zu alt zum Klettern, sagte aber, dass Freunde, die ihn früher begleiteten, zum Teil aus Altersgründen aufgehört hätten. Er wies auch darauf hin, dass der Klimawandel bestimmte Felswände instabiler gemacht habe.

Mehr über Julian Sands

Der im Alter von 65 Jahren Verstorbene wurde erstmals am 13. Januar in der Region Mount Baldy in den San-Gabriel-Bergen in Kalifornien als vermisst gemeldet. Menschliche Überreste wurden am Samstag, 24. Juni, in der Nähe des Gebietes gefunden, und die Identifizierung hat den Tod von Sands bestätigt.

Sands galt unter seinen Freunden als erfahrener und kompetenter Bergsteiger, wie „sky“ berichtet. Sein Wanderpartner und Schauspielerkollege Kevin Ryan sagte der Nachrichtenagentur „PA“, er sei „der fortgeschrittenste Wanderer, den ich kenne“.

Der in West Yorkshire Geborene war bekannt für seine Rollen in Filmen wie „A Room With A View“, „Arachnophobia“, „Leaving Las Vegas“, „The Killing Fields“ und „Warlock“.

Julian Sands in „Warlock“:

Sands in „A Room With a View“:

