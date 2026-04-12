Justin Bieber: „Swag“-lastiges Set enttäuscht beim Coachella

Justin Biebers Headliner-Auftritt beim diesjährigen Coachella am Samstag wirkte fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Der zeitweise zurückgezogen lebende Superstar ist ein regelmäßiger Gast und Besucher des Wüstenfestivals, und seit das Event seine Tore für die Popwelt geöffnet hat, steht er ganz oben auf der Wunschliste des überwiegend millennialen Publikums, das das Gelände für gewöhnlich füllt. Und diese letzten drei Wörter waren nie zutreffender: Dank eines knappen Angebots an Material (Bieber tourte zuletzt 2022 durch die USA), einer aufgeladenen Erwartungshaltung und fehlender Konkurrenz im Programm spricht einiges dafür, dass Biebers Publikum das größte war, das das Coachella-Gelände je gesehen hat – die Menge reichte bis fast ans Riesenrad.

Bieber verhandelte seinen Headliner-Deal selbst, und im Vorfeld des Festivals überschlugen sich die Spekulationen, was er geplant hatte – vor allem nach zwei kleinen Clubshows in L.A., die sich ausschließlich auf Songs seiner neuesten Alben „Swag“ und „Swag II“ konzentriert hatten. Aufmerksame Zuhörer in der Nähe des Geländes berichteten, er habe in dieser Woche beim Soundcheck ältere Songs gespielt – was er tatsächlich auf die Bühne bringen würde, blieb also bis zuletzt offen.

Die Antwort war eine Show, die für so viel Hype schlicht zu bieder wirkte – aber weit entfernt vom gut dokumentierten Absturz Frank Oceans auf derselben Bühne im Jahr 2023. Biebers Set bestand größtenteils daraus, dass er allein auf einer riesigen Bühne stand, ohne nennenswerte Produktion, und Mid-Tempo-Popsongs wie „First Place“ sowie Balladen wie „All the Way“ sang. Das war eine Geduldsprobe für viele Fans – erst recht, als Bieber nach einem Gastauftritt von The Kid Laroi bei „Stay“ ein paar Gitarristen auf die Bühne holte und tiefe Albumschnitte als Akustikversionen spielte, was zu einem Massenexodus mitten im Set führte.

Nostalgie mit Tücken

Wenn Bieber in die Vergangenheit griff, tat er es auf eine Weise, die fast schon darauf ausgelegt schien, das Publikum zu reizen: Er spielte alte Videos ein und sang zu frühen Hits wie „Baby“ und „I’m the One“ mit. Die Lo-Fi-Aufnahmen stammen aus den Anfängen seiner Karriere, fast zwanzig Jahre alt. Das Set drohte vollends aus dem Ruder zu laufen, als Bieber sowohl eigene Paparazzi-Patzer als auch andere Viralvideos einblendete („Double rainbow all the way!“). Doch er riss das Steuer noch herum: Das Finale bestand aus vier Songs, bei denen jeweils ein Gast auf der Bühne stand – Dijon bei „Devotion“, Tems bei „I Think You’re Special“, Wizkid mit seinem eigenen „Essence“ und schließlich Mk.gee bei „Daisies“.

Als am Ende des Sets Feuerwerk den Abschluss markierte, dürften viele Beliebers zufrieden nach Hause gegangen sein – doch das allein ist kein Maßstab für einen gelungenen Festivalauftritt. Bieber hatte die Chance, auf einer Bühne, die ihm offensichtlich viel bedeutet, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen – und er hat sie verpasst. Wer allerdings nur darauf aus war, die Treue seiner eingefleischtesten Fans zu sichern, der hat seinen Job gemacht.