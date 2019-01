Der Kanadier bringt bereits sein 14. Studiowerk heraus. Die erste Single wurde von einem Kollegen koproduziert, an dem zur Zeit niemand vorbeikommt.

Endlich mal wieder ein neues Album von Bryan Adams. Der Sänger veröffentlicht sein insgesamt 14. Studioalbum mit dem Titel „Shine A Light“. Es erscheint am 01. März. Die gleichnamige Single „Shine A Light“ wurde von keinem Geringeren als Ed Sheeran koproduziert und ist ein solider Pop-Rock-Opener. Das Video, bei dem Adams selbst die Regie führte, unterstreicht das Upbeat-Tempo des Songs. Bryan Adams und Ed Sheeran Über seine Zusammenarbeit mit Ed Sheeran erzählt er: „Ich habe Ed dieses Jahr bei einer seiner Shows in Dublin getroffen und wir sind seitdem in Kontakt geblieben. Eines Tages habe ich ihm einen Chorus geschickt, für…