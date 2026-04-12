Justin Bieber beim Coachella 2026 – mit Special Guests auf der Bühne

Im Oktober streamte Justin Bieber live auf Twitch und ließ seine Fans ein wenig vorausblicken. „Ich bereite für euch eine verdammt gute Show bei Coachella vor, mache mich bereit und hole mir Inspiration“, sagte er über seinen Headliner-Auftritt beim Festival. Am Samstagabend machte Bieber seine Ankündigung wahr: Sein Set umfasste einen gemeinsamen Auftritt mit The Kid Laroi für „Stay“, später holte er auch Dijon auf die Bühne. Zum Redaktionsschluss war Biebers Show noch im Gange.

The Kid Laroi sprach 2024 im ROLLING STONE über ihre Beziehung und Biebers positive Art. „Er ist einfach ein wirklich besonderer Mensch. Er hat kein Ego, wenn es darum geht, mich zu unterstützen“, sagte Laroi. „Nicht jeder ist so wie er. Er ist sehr großzügig und möchte alles, was er hat, einsetzen, um mir zu helfen.“

Bieber kündigte seinen Headliner-Auftritt mit einem Preview-Konzert im Roxy in Los Angeles an – gut eine Woche vor dem Festival. Es war Biebers erstes US-Konzert seit vier Jahren. Bei dem Gig, zu dem nur geladene Gäste kamen und Handys verboten waren, spielte er Musik aus seinen im vergangenen Jahr erschienenen Doppelalben „Swag“ und „Swag II“.

Bieber und sein kreatives Erwachen

„‚Swag‘ macht unmissverständlich klar, dass Bieber Probleme hat – seine Probleme haben Probleme“, schrieb der ROLLING STONE in einer Kritik des Albums. „Aber er kanalisiert das alles in die wohl kreativste und vielseitigste Musik seines Lebens. ‚You can’t spread your wings in a bird cage‘, singt er in ‚First Place‘. Auf ‚Swag‘ hebt er endlich ab.“

Vor dem Album-Release berichtete eine dem Musiker nahestehende Person dem ROLLING STONE von der neu gewonnenen kreativen Kontrolle, die Bieber sich bei der Produktion gesichert habe – das sei „die reinste Form“, in der wir ihn je erlebt hätten. „Vollständige kreative Freiheit zu haben, ist für ihn als Künstler leider etwas Neues“, sagte die Quelle. „Nicht unter dem Druck stehen zu müssen, die perfekte Single oder das perfekte Album abliefern zu müssen, hat ihm ermöglicht, die stärkste Sammlung an Musik zu schaffen, die er je gemacht hat.“

An „Swag“ wirkten Mk.gee, Dijon, Cash Cobain, Gunna, Sexyy Red und weitere mit.