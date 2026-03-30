Justin Bieber spielt „Daisies“ und „Yukon“ bei erstem US-Auftritt seit vier Jahren

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Justin Bieber stand am Sonntagabend im Roxy in Los Angeles auf der Bühne – sein erster großer Auftritt in den USA seit vier Jahren, kurz vor seinem Headliner-Set beim Coachella.

Das private Clubkonzert umfasste 25 Songs, allesamt aus Biebers beiden 2025er-Alben „Swag“ und „Swag II“ (laut Setlist.fm und einem auf Social Media geteilten Foto). Bieber spielte offenbar zwei reguläre Sets sowie ein Acoustic-Set, das unter anderem Versionen von „Mother in You“, „Things You Do“ und „Dotted Line“ enthielt.

Obwohl Bieber offensichtlich ein striktes Handyverbot durchgesetzt hatte, sind trotzdem ein paar kurze Videos ins Netz gelangt. Darunter zwei Clips, die zeigen, wie Bieber eine aufgedrehte Menge durch seine Hit-Single „Daisies“ führt – passenderweise der letzte Song des Abends.

Fans singen mit

Außerdem ist ein kurzer Ausschnitt von „Yukon“ aufgetaucht, bei dem die Fans den Hook begeistert mitsingen.

Mit dem Vorbehalt, dass es sich um ein Invite-only-Event handelte, war das Roxy-Konzert wohl Biebers erster vollwertiger öffentlicher Auftritt seit dem Ende seiner „Justice“-Tour 2022. (Bieber hatte die Tour zunächst verschoben und dann wegen einer Reihe von gesundheitlichen Problemen ganz abgesagt.) Seitdem war der Popstar weitgehend von der Bühne verschwunden – abgesehen von einigen privaten Gigs (wie einem Auftritt 2024 auf der opulenten Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant, den Kindern zweier indischer Milliardäre) und vereinzelten TV-Auftritten (etwa beim NHL All-Star Game 2024 und den Grammys im Februar).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im vergangenen November streamte Bieber auf Twitch eine Zehn-Song-Performance live, die jedoch hauptsächlich älteres Material enthielt und nichts aus „Swag“.

Coachella rückt näher

Das Konzert im Roxy war mit ziemlicher Sicherheit ein Warm-up vor Coachella, wo Bieber gemeinsam mit Sabrina Carpenter und Karol G als Headliner auftreten wird. Das erste Coachella-Wochenende findet vom 10. bis 12. April statt, das zweite vom 17. bis 19. April.