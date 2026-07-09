Justin Bieber tritt bei der Halbzeitshow des FIFA-WM-Finales auf

Justin Bieber wurde dem hochkarätigen Lineup der Halbzeitshow beim Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hinzugefügt – der ersten Halbzeitshow dieser Art überhaupt. Sie findet am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadium statt.

„Die FIFA-Weltmeisterschaft bringt die Welt auf eine Weise zusammen, wie es nichts sonst kann. Ich bin dankbar, Teil dieser Halbzeitshow zu sein – und noch dankbarer zu wissen, dass sie bereits dabei hilft, Kindern auf der ganzen Welt den Zugang zu Bildung zu erweitern“, erklärte Justin Bieber in einem Statement.

Die Halbzeitshow kommt dem FIFA Global Citizen Education Fund zugute, der 100 Millionen Dollar einsammeln möchte, um Kindern weltweit bessere Bildungs- und Fußballmöglichkeiten zu verschaffen. Bereits mehr als die Hälfte dieser Summe ist zusammengekommen; mit einem Dollar aus jedem verkauften Turnierticket wird das Ziel während des gesamten Wettbewerbs weiter verfolgt.

Bieber stößt zu Madonna, Shakira und BTS

Bieber gesellt sich zu den bereits angekündigten Co-Headlinern Madonna, Shakira und BTS. Produziert wird die FIFA-WM-Finale-Halbzeitshow von Global Citizen in Partnerschaft mit Live Nation und Done + Dusted. Ebenfalls dabei: Burna Boy, Gustavo Dudamel sowie der PS22 Chorus – ein Chor aus Viertklässlern und Fünftklässlern einer öffentlichen Grundschule in Staten Island – mit einem Auftritt gemeinsam mit Coldplay. Die Show, kuratiert von Coldplays Chris Martin in seiner Rolle als internationaler Kurator des Global Citizen Festival, soll elf Minuten dauern.

„Wenn es darum geht, was die Welt braucht, gibt es nichts Wichtigeres als Bildung. Wir sind stolz darauf, dass Justin Bieber Madonna, Shakira und BTS als Co-Headliner der FIFA-WM-2026-Halbzeitshow zugunsten des FIFA Global Citizen Education Fund und unserer Mission zur Seite steht, Kindern weltweit den Zugang zu hochwertiger Bildung und zu Fußball zu ermöglichen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Statement. „Burna Boy, Gustavo Dudamel und der PS22 Chorus ft. Coldplay werden ebenfalls dabei sein und eine Schlüsselrolle dabei spielen, Milliarden von Menschen weltweit eine kraftvolle Botschaft von Einheit und Hoffnung zu übermitteln.“

Infantino weiter: „Während die Welt am Sonntag, dem 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadium beim bedeutendsten Fußballspiel der Geschichte zusammenkommt, wird dieses wegweisende Spektakel, kuratiert von Chris Martin von Coldplay, Fußball, Musik und unsere gemeinsamen Werte feiern – und ein Erbe sichern, das über den Abpfiff hinausreicht.“

Die Muppets aus der „Sesamstraße“

Neben den musikalischen Acts werden auch die geliebten Muppets aus der „Sesamstraße“ Auftritte bestreiten.

„Dies ist die größte Zusammenkunft von Künstlern für einen gemeinsamen Zweck seit Live Aid – und könnte gut die meistgesehenen elf Minuten einer Musiksendung in der Geschichte des Fernsehens werden. Dieser Moment wird die Welt durch Musik, Hoffnung und Handeln vereinen“, sagte Hugh Evans, Mitgründer und CEO von Global Citizen, in einem Statement. „Diese außergewöhnlichen Künstler, die jeden Winkel der Erde repräsentieren, tun sich zusammen, um Kindern überall durch den FIFA Global Citizen Education Fund Chancen zu eröffnen. Gemeinsam appellieren wir an die Staats- und Regierungschefs der Welt – allen voran Präsident Macron und Ministerpräsident Sánchez –, diesen Moment globaler Einheit zu nutzen, zum Education Fund beizutragen und sicherzustellen, dass diese WM einen neuen Maßstab für nachhaltige Wirkung setzt.“

Die diesjährige WM hat bereits mit mehreren mitreißenden Auftritten aufgewartet. Katy Perry und der zehnjährige norwegische Sänger Tius Luka performten „Wonder“ beim Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen den USA und Paraguay am 12. Juni in Los Angeles – zuvor hatten Future und Tyla mit „Game Time“ für Hochspannung gesorgt. Danach folgten Lisa von Blackpink, die brasilianische Ikone Anitta und der nigerianische Superstar Rema mit „Goals“. Am selben Tag zeigte Kanadas Eröffnungszeremonie Auftritte von Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana, Jessie Reyes, Noah Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince. Beim offiziellen Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt schließlich standen Shakira und Burna Boy auf der Bühne, die mit „Dai Dai“ den offiziellen Turniersong präsentierten.