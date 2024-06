Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer in den Hamptons (US-Bundesstaat New York) verhaftet worde, wie ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden gegenüber „ABC News“ erklärte.

Die Verhaftung erfolgte am Montagabend in Sag Harbor, New York. Der Popstar wird am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Timberlake hat dieses Wochenende zwei Konzerte in Chicago und nächste Woche zwei Auftritte in New York City. „I’m guessing his steps weren’t NSYNC?“, scherzen die Leute bereits auf Twitter – ein Wortspiel mit Verweis auf Justin Timberlakes ehemalige Band, was man mit „er hat es nicht geschafft, bei der Polizeikontrolle auf einer geraden Linie zu laufen“ übersetzen könnte.

Mehr dazu in Kürze auf rollingstone.de

Wir berichteten zuletzt:

ustin Timberlake gibt im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ in Berlin, München und Köln Zusatzkonzerte.

Tickets für die Auftritte am 31. Juli in Berlin, am 22. August in München und am 26. August in Köln sind ab 1. März im Vorverkauf erhältlich.

EUROPA-TICKETS: Der Kartenverkauf für alle neu angekündigten Termine beginnt am Freitag, 1. März, um 10 Uhr Ortszeit auf justintimberlake.com.

VIP: Die Tournee bietet auch eine Reihe von VIP-Paketen. Die Pakete variieren, beinhalten aber Tickets für den exklusiven VIP-Stage-Bar-Bereich mit Sitzplatzservice während des gesamten Abends, speziell gestaltete VIP-Geschenkartikel, frühen Einlass in den Veranstaltungsort und anderes.

Justin Timberlake

The Forget Tomorrow World Tour

30.07.2024 Berlin Uber Arena (ehem. Mercedes-Benz Arena)

31.07.2024 Berlin Uber Arena (ehem. Mercedes-Benz Arena) NEU

21.08.2024 München Olympiahalle

22.08.2024 München Olympiahalle NEU

25.08.2024 Köln Lanxess Arena

26.08.2024 Köln Lanxess Arena NEU

04.09.2024 Hamburg Barclays Arena

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 01.03.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-justin-timberlake-704

Wir berichteten zuvor:

Justin Timberlake geht in Europa auf „The Forget Tomorrow World Tour“. Die Konzertreise umfasst 13 Shows in acht Ländern, darunter Konzerte in Berlin, München, Köln und Hamburg.

Gleichzeitig veröffentlicht Timberlake seinen neuen Track „Drown“, geschrieben von ihm selbst, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon und produziert von Timberlake, Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd). Sein sechstes Studioalbum „Everything I Thought It Was“ erscheint am 15. März.

Die Tournee umfasst 67 Konzerte weltweit von April bis Dezember dieses Jahres. Der Kartenverkauf für alle neu angekündigten Termine beginnt am Freitag, 1. März, um 10 Uhr Ortszeit auf justintimberlake.com. Die Europatournee dauert bis 6. September und beinhaltet deutsche Gastspiele in Berlin, München, Köln und Hamburg.

VIP: Die Tournee bietet auch eine Reihe von VIP-Paketen.Die Pakete variieren, beinhalten aber Tickets für den exklusiven VIP-Stage-Bar-Bereich mit Sitzplatzservice während des gesamten Abends, speziell gestaltete VIP-Geschenkartikel, frühen Einlass in den Veranstaltungsort etc. Weitere Informationen unter vipnation.eu.

Justin Timberlake

The Forget Tomorrow World Tour

30.07.2024 Berlin Uber Arena (ehem. Mercedes-Benz Arena)

21.08.2024 München Olympiahalle

25.08.2024 Köln Lanxess Arena

04.09.2024 Hamburg Barclays Arena

Telekom Prio Tickets:

Di., 27.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Di., 27.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi., 28.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/feature/presale/

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 01.03.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-justin-timberlake-704

www.ticketmaster.de

www.eventim.de