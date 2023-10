Justin Timberlake hasst bis heute seinen Auftritt bei den Simpsons

Justin Timberlake ist in diesen Tagen wieder in aller Munde. Es sind allerdings nicht unbedingt positive Nachrichten, die ihn umgeben. Britney Spears erzählt in ihren so eben veröffentlichten Memoiren „The Woman In Me“, wie sie von Justin Timberlake betrogen und schwanger hängen gelassen wurde und sogar auf sein Drängen hin ihr ungeborenes Kind abtrieb.

Was davon nun wirklich der Wahrheit entspricht, bleibt erst einmal dahingestellt. Der Sänger äußerte sich bisher nicht zu den Enthüllungen, reagierte aber in der Vergangenheit bereits auf einige Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin aus sehr jungen Jahren mit einer Bitte um Verzeihung.

Die beiden „Mickey Mouse Club“-Stars gingen 1999 miteinander das erste Mal aus. Drei Jahre später trennten sie sich, nachdem er angeblich mit einer Zwei-Wort-SMS Schluss gemacht hatte. Während Timberlake und Spears zusammen waren, waren NSYNC eine große Nummer (als das Album „No Strings Attached“ erschien, stellte es einen Verkaufsrekord auf) und waren wohl auch deshalb in der 12. Staffel der „Simpsons in der Folge „Die sensationelle Pop-Gruppe“ (New Kids on the Blecch) zu sehen.

Justin Timberlake fand es gar nicht komisch

Die Boyband um Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Lance Bass und Joey Fatone hatte einen ziemlich fetten Auftritt, auch wenn es eigentlich um eine von Bart, Nelson, Milhouse und Ralph gegründete Combo namens Party Posse ging. Dennoch geriet die Vorstellung der Teenieschwärme denkwürdig. Vor allem der von Justin Timberlake, der in einer Sequenz nur ein Wort sagt, und das immer wieder: „Word“.

Der Witz entstand eher zufällig, weil Timberlake seine Drehbuchsätze nicht gemeinsam mit den Kollegen aufsagen konnte. Anscheinend passten die Audiospuren für die Szene nicht zusammen. Jedenfalls machten sich die Produzenten der „Simpsons“ damit so gnadenlos über den späteren Megastar lustig, dass er keine große Lust mehr hatte, überhaupt noch über die Gelben zu sprechen. Er ließ Matt Groening und Co. später in einem Memo wissen, dass er nicht einmal in einer Millionen Jahren das Wort „Word“ so verwenden würde.