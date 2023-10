Autobiografie von Britney Spears: Drängte Justin Timberlake sie zu einer Abtreibung?

Mit ihrer am 24. Oktober 2023 erscheinenden Biografie dürfte Britney Spears wohl zahlreiche pikante Details aus ihrem Leben veröffentlichen. Dazu gehören offenbar auch einige Kapitel zu ihrer Teenager-Liebe mit Justin Timberlake. Sie und der *NSYNC-Star wurden 1999 ein Paar – damals war sie 17 und er 18 Jahre alt und beide standen am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Anscheinend kam es während ihrer Beziehung aber zu einer ungewollten Schwangerschaft, die durch eine Abtreibung beendet wurde.

Britney Spears sei von Justin Timberlake schwanger gewesen

„Es kam überraschend, aber für mich war es keine Tragödie. Ich habe Justin so geliebt“, heißt es in einem ersten Auszug des Buchs „The Woman in Me“, das von „People“ veröffentlicht worden ist. „Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie haben würden. Es wäre nur viel früher gewesen, als ich erwartet hatte.“ Dazu sei es aber nie gekommen, da Britney Spears offenbar gedrängt wurde, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. „Wenn es nach mir allein gegangen wäre, hätte ich es nie getan. Aber Justin war so sicher, dass er kein Vater sein wollte. Bis zum heutigen Tag ist das eines der qualvollsten Dinge, die ich in meinem Leben je erfahren musste.“

Justin Timberlake hat sich bislang nicht zu den Worten seiner Ex-Freundin geäußert. Zu langes Schweigen in dieser Sache könnte seinem Ruf jedoch schaden. Schon seit Längerem wird gemunkelt, dass der Sänger besorgt darüber sei, was Britney Spears in ihrer Autobiografie über ihn schreiben könnte. „Er ist sehr neugierig, was sie über ihre Beziehung sagen wird. Das nagt an ihm.“ Den Publizisten des Buchs zufolge, liege der Sängerin aber nichts daran, ihrem Ex-Freund zu schaden. Die Veröffentlichung sei ihre Chance, endlich ihre Sicht der Geschehnisse zu erzählen. So soll darin auch die 13 Jahre andauernde Vormundschaft sowie die Kopfrasur im Jahr 2007 behandelt werden.

Spears und Justin Timberlake hatten sich 2002 getrennt. Zwei Jahre später heiratete sie den früheren Back-up-Tänzer Kevin Federline, mit dem sie die Söhne Sean Preston und Jayden James bekam – die Ehe endete jedoch 2007.