Kanye-West-„Hurricane“-Urheberrechtsprozess: Übergangene Musiker fordern eine halbe Million Dollar

Kanye West hat im Laufe seiner kontroversen Karriere mehr als ein Dutzend Urheberrechtsklagen kassiert. Nun hat eine davon den Weg vor eine Jury gefunden – und der Künstler, der heute als Ye bekannt ist, soll noch diese Woche aussagen.

Am Montag hörten acht Geschworene in einem Bundesgericht in der Innenstadt von Los Angeles die Eröffnungsplädoyers. Der leitende Anwalt der Kläger forderte, Ye solle 564.046 Dollar an vier Musiker zahlen, weil er ein nicht lizenziertes Sample ihrer Arbeit in einer frühen Version seines Grammy-prämierten Songs „Hurricane“ verwendet habe. Der Track wurde Zehntausenden Fans bei einer vielbeachteten Listening Party für sein zehntes Studioalbum „Donda“ vorgespielt – im Juli 2021 im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

Yes leitender Anwalt hingegen erklärte den Geschworenen, der Grammy-Gewinner habe mit dem Sample lediglich eine „Probefahrt“ unternommen – mit dem „stillschweigenden Einverständnis“ der vier Musiker. Die Männer seien „begeistert gewesen, dass einer der größten Stars“ mit ihrer Musik „experimentiere“, und wenn das Sample tatsächlich auf dem Album gelandet wäre – was nicht der Fall war –, dann wäre es Zeit gewesen, „über Geld zu reden“.

Die vier Kläger

Die vier Musiker – Khalil Abdul Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff und Josh Mease – klagen gegen Ye über eine Gesellschaft, die sie 2024 unter dem Namen Artist Revenue Advocates gegründet haben. Ihre Klage warf ursprünglich sowohl die Verletzung des Kompositionsrechts als auch des Tonträgerrechts an ihrem einminütigen Instrumentaltrack „MSD PT2“ vor. Später wurde der Fall auf einen einzigen Anspruch reduziert – die Nutzung ihres aufgenommenen Samples –, nachdem festgestellt worden war, dass sie ihre Autorenrechte aufgrund früherer Vereinbarungen nicht kontrollieren.

Irene Lee, Anwältin der Kläger, sagte, Ye habe das Sample ohne Erlaubnis und ohne Vergütung verwendet. Ihre Mandanten seien zunächst „begeistert“ gewesen, als sie erfuhren, dass er Interesse an ihrer Arbeit hatte – doch „was man ihnen anbot, war nicht fair“, und sie hätten niemals einer kommerziellen Nutzung zugestimmt.

„Sie vertrauten darauf, professionell behandelt zu werden“, sagte sie und fügte hinzu, ihre Mandanten hätten das Sample freiwillig mit Yes Team geteilt – in der Erwartung, „angemessen entlohnt“ zu werden, sollte es verwendet werden. Am Ende habe das Team sie nach dem Erfolg des Demos einfach „ghostet“ und sie sich übergangen und ignoriert gefühlt. Obwohl das Sample nicht auf „Donda“ erschien, sei es nach Lees Aussage eindeutig verletzt worden.

Millionen durch die Listening Party

Laut Lee fungierte der Track als Lead-Single bei der Listening-Veranstaltung. Eine Expertenanalyse habe ergeben, dass die Performance für Ye 5,5 Millionen Dollar einbrachte – durch Ticketverkäufe, Merchandise, einen Streaming-Deal mit Apple im Wert von 1,25 Millionen Dollar sowie durch eine Jacke, die Ye auf der Bühne trug und später über seinen Bekleidungsdeal mit Gap vermarktete.

„Das ist ein außergewöhnlicher Prozess“, sagte Lee zur Jury. „Wir haben ein klares Geständnis – unter Eid, von Ye selbst –, dass er tatsächlich das urheberrechtlich geschützte Material unserer Mandanten verwendet hat.“

Als es an ihm war, erklärte Yes Anwalt Eduardo Martorell, die Kläger versuchten, „die Branche zu wechseln“, indem sie einen Anteil an den Bekleidungsgewinnen forderten. Yes weltweiter Ruhm und mehr als 60 Grammy-Nominierungen hätten die Ticketverkäufe der Listening Party angetrieben – „nicht ein einminütiges Instrumental“.

„Diese Klage hätte nie eingereicht werden dürfen“

„Wir glauben nicht, dass wir hier sein sollten“, sagte Martorell zu den Geschworenen. „Diese Klage hätte nie eingereicht werden dürfen. Die Künstler haben meinen Mandanten Schritt für Schritt glauben lassen, er habe die Erlaubnis, ihre Musik zu verwenden.“

Daniel Seeff, der Bassist auf dem Sample, war der erste Zeuge, der am Montagnachmittag in den Zeugenstand gerufen wurde. „Ich bin heute hier, um unsere Geschichte zu erzählen“, sagte er. „‚MSD PT2′ ist die Grundlage von ‚Hurricane‘. Alle Musik, die man in ‚Hurricane‘ hört, stammt daraus. Sie wird wiederholt.“

Wann genau Ye aussagen wird, war am Montag noch unklar – der Prozess ist auf eine Woche angesetzt. Ye hatte erst kürzlich in einem anderen Verfahren ausgesagt, nur einen Häuserblock entfernt in der Innenstadt von Los Angeles. In jenem Staatsgerichtsverfahren schien Ye einzunicken, während ihn der Anwalt von Tony Saxon befragte – jenem Mann, dem 140.000 Dollar Schadensersatz für Verletzungen zugesprochen wurden, die er sich bei Arbeiten an Yes 57 Millionen Dollar teurer Malibu-Strandvilla zugezogen hatte.