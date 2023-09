Kanye West wollte sich bei „Mustafas Gemüsekebap“ in Berlin vordrängeln, musste aber Schlange stehen

Foto: Getty Images For Kenzo, Victor Boyko. All rights reserved.

Vor „Mustafas Gemüsekebap“ in Kreuzberg bildet sich tagtäglich eine lange Schlange. Manche halten die Imbissbude längst für eine Tourist Trap. Doch an diesem Donnerstag, den 14. September, reihte sich vor der Veggie-Döneria ein touristischer Fremdkörper ein. Zwischen den Tourist:innen befindet sich Kanye West mit seiner Ehefrau Bianca Censori. Zahlreiche Fotos und Videos, die in den Sozialen Medien kursieren, zeigen das Paar am Mehringdamm in Berlin.

Während der schwarz vermummte Rapper vergeblich darauf hofft – dank des um den Kopf gewickelten Pullovers – nicht erkannt zu werden, ist seine Partnerin in einem besonders auffälligen fleischfarbenen Anzug und in goldenen Pumps gekleidet.

Einem Mitarbeiter der Dönerbude zufolge, soll der Begleiter der beiden nach einem Sonderrecht gefragt haben, dass es dem Weltstar erlaubt sich vorzudrängeln und ihm die Schlange so erspart bleibt. Der Besitzer des Ladens verneinte dies. Ye müsse sich wie alle anderen Kund:innen hinten anstellen. Seine Bestellung, als er schließlich an der Reihe war: vier Döner, einen davon ohne Zwiebeln. Später haben sie angeblich das (schwer verdiente) Essen auf einer Parkbank genossen.

Am Abend sah man Kanye West und Bianca Censori im italienischen Restaurant des Soho House Berlin, wo sie Pizza gegessen und Aperol Spritz getrunken haben sollen. Den Dolce-Vita-Lifestyle übernahmen sie wohl von ihrem Trip nach Italien. Berlin stellte die letzte Station ihres Europa-Urlaubs dar. Davor sorgte das Paar Ende August in Venedig für Aufsehen. Der Musiker und seine Ehefrau sollen sich auf einer Boots-Tour durch die venezianischen Kanäle sehr freizügig gezeigt und äußerst intime Momente geteilt haben, wodurch sie lebenslänglich Hausverbot von dem Wassertaxi-Unternehmen Venezia Turismo Motoscafi erhielten.

Ob West nur für einen guten Döner oder für etwas anderes in Berlin ist, ist nicht bekannt. Dennoch lässt sich vermuten, dass der Rapper anlässlich der Art Week (13. bis 17. September) die Stadt bereiste, nachdem er 2021 bereits die Berliner Kunst lobte.