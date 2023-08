Die 10 kontroversesten Promis 2023: Taylor Swift ist mit dabei

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, John Shearer/TAS23. All rights reserved.

Die zehn kontroversesten Promis für das bisherige Jahr 2023 wurden gekürt: Eine Analyse von Google-Daten soll ergeben haben, welche Star und Sternchen am meisten im Zusammenhang mit Skandalen gesucht werden. In den Top-10 finden sich einige bekannten Namen wieder sowie ein paar Überraschungen. Unter anderem mit dabei: Pop-Star Taylor Swift.

Top-10 der kontroversesten Promis: James Corden und Adam Levin führen an

Die Auswertung der Google-Daten von Ice36 erfolgte nach den Namen von Promis, die 2023 am häufigsten mit den Begriffen „scandal“ oder „controversy“ in der Suchmaschine aufgerufen wurden. Nach dieser Analyse geht der erste Platz eindeutig an James Corden. Der britische Late-Night-Talker hat mit insgesamt 7.250 Aufrufen die zweifelhafte Ehre auf der Top-Position. Besonders Cordens Verhalten gegenüber Mitarbeiter:innen in einem New Yorker Restaurant, das zu einem Hausverbot führte, soll hier ausschlaggebend gewesen sein. Aber auch seine mutmaßliche schlechte Behandlung von anderem Service-Personal sowie Crew-Mitgliedern seiner Show machen Corden zum kontroversesten Celebrity.

Auf Platz zwei folgt Maaron-5-Sänger Adam Levine mit 6.340 Suchen. Levine tat sich vor allem durch seine außerehelichen Affären hervor. So behauptete ein Model auf Instagram, mit ihm mehrmals im Bett gelandet zu sein, obwohl der Sänger und seine Frau ihr drittes Kind erwarteten.

Taylor Swift hat letztendlich mit 2.280 Suchanfragen den siebten Platz inne. Über die Jahre hinweg sorgte die sonst diszipliniert wirkende Sängerin für den ein oder anderen Ausrutscher. Ob Streitigkeiten mit Kanye West, ihre kurze Liaison mit Matt Healy sowie massive Probleme beim Ticketvorverkauf, Frau Swift findet häufiger den Weg in die Klatschspalten.

Seht hier die ganze Top 10 der kontroversesten Promis 2023