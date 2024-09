„Karate Kid“-Schauspieler Chad McQueen gestorben

Chad McQueen ist tot. Der Sohn von Hollywood-Legende Steve McQueen, der selbst als Schauspieler in Erscheinung trat, starb am 11. September im Alter von 63 Jahren in Palm Springs, Kalifornien. Wie die „New York Times“ sich auf seinen langjährigen Anwalt und Freund Arthur Barens beruft, starb McQueen an Organversagen.

Seine beiden Kinder Chase und Madison und seine Lebensgefährtin Jeanie veröffentlichten ein Statement auf Instagram. „Schweren Herzens geben wir den Tod unseres Vaters Chad McQueen bekannt. Sein bemerkenswerter Weg als liebevoller Vater für uns und sein unerschütterliches Engagement für unsere Mutter waren ein wahrhaftiges Beispiel für ein Leben voller Liebe und Hingabe“, heißt es darin.

„Er hat uns seine Leidenschaft, sein Wissen und seine Hingabe weitergegeben, und wir werden nicht nur sein Vermächtnis, sondern auch das unseres Großvaters fortsetzen. Als Familie müssen wir diese schwierige Zeit meistern, und wir bitten um Privatsphäre, während wir uns an sein außergewöhnliches Leben erinnern und es feiern“, so das Statement weiter.

Rennfahrer und Schauspieler

Chadwick Steven McQueen wurde am 28. Dezember 1960 in Los Angeles, Kalifornien, als Kind von Steve McQueen und Neile Adams geboren. Ab den 1980er-Jahren arbeitete er als Schauspieler und spielte in einer Reihe von Film-Produktionen mit. Unter anderem war er 1984 in „Karate Kid“ als Dutch zu sehen und spielte auch in der Fortsetzung „Karate Kid, Part II“ mit.

McQueen war neben der Schauspielerei auch Rennfahrer, musste sich nach einem schweren Unfall im Jahr 2006 aber aus dem aktiven Rennsport zurückziehen. Bei einem Training verglückte er schwer und lag ein Monat lang im Koma, wie er 2017 „The Sunday Times“ erzählte.

McQueen hinterlässt drei Kinder: Chase und Madison aus seiner Beziehung mit Jeanie Gailbrath sowie den Sohn Steven aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Stacey Toten.