Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Katy Perry musste ihren Auftritt beim belgischen Werchter-Boutique-Festival kurzfristig absagen, wo sie am Samstag als Headlinerin auftreten sollte. Die Popsängerin gab an, sich gerade fertiggemacht zu haben, als sie von der „behördlich angeordneten Absage wegen aufziehendem Unwetter und Sicherheitsbedenken für das Publikum“ in Kenntnis gesetzt wurde.

Pitbull hatte vor ihrem Headliner-Set gespielt und war der letzte Künstler auf der Bühne, bevor das Festival abgebrochen werden musste.

„Ich war backstage, mitten in Haare und Make-up, als mir diese Nachricht überbracht wurde – und man ließ mir keine Wahl“, schrieb sie auf Instagram. „Ich bin genauso unglücklich darüber wie ihr. Das liegt leider nicht in meiner Hand, aber die Sicherheit von euch 55.000 geht immer vor.“

17 Jahre Pause – umsonst

Perry betonte, dass sie seit 17 Jahren nicht mehr dort aufgetreten sei, und brachte ihre Enttäuschung zum Ausdruck – stellte aber klar, dass Sicherheit Vorrang habe.

„Es tut mir leid, dass ich das Wetter nicht ändern kann, und noch mehr, dass wir heute Abend nicht gemeinsam feiern können. Ich hatte mich so darauf gefreut, nach 17 Jahren zurückzukehren – ich wollte sogar dasselbe Outfit wie bei der Show 2009 wieder anziehen“, schrieb sie. „Ich liebe euch alle, und kommt bitte sicher nach Hause.“

Anfang des Monats hatte Perry das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen den USA und Paraguay musikalisch eingeläutet – mit einer Performance von „Wonder“, bei der der zehnjährige norwegische Sänger Tius Luka zu Gast war.

Tour geht weiter

Derzeit ist Perry auf einer Europa- und UK-Tournee durch den Sommer, die mehrere Festivalauftritte umfasst und bis in den Juli reicht. Ihr nächstes Konzert findet am 30. Juni im Depot Live in Cardiff, Wales statt.