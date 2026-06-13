Katy Perry und der zehnjährige Tius bringen „Wonder“ zur WM 2026

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Zehn Minuten vor dem Anstoß des WM-Eröffnungsspiels 2026 zwischen den USA und Paraguay betrat Katy Perry am Freitag in einem glitzernden Silberkleid das Spielfeld – an ihrer Seite der zehnjährige norwegische Sänger Tius Luka.

Umgeben von Fahnen aus aller Welt stimmten die beiden eine Version von „Wonder“ an, dem Stück aus Perrys siebtem Studioalbum „143“. Bei der herzerwärmenden Performance übernahm Tius die Eröffnungs- und Schlusszeilen des Songs. Am Ende ihres Duetts hob Perry Tius in die Arme, während die Menge im SoFi Stadium in Los Angeles jubelte.

In einem vorab geposteten Clip in den sozialen Medien verriet Perry, dass Tius seinen Part des Songs bereits 2021 aufgenommen hatte – da war er fünf Jahre alt. „Ich hörte seine Stimme 2023 und ließ mich davon inspirieren, die Verse für ‚Wonder‘ zu schreiben und den Song auf mein sechstes Album aufzunehmen“, schrieb sie. „Tius ist jetzt zehn und ist extra aus Norwegen nach LA geflogen, um diesen Song mit mir zu singen.“

WM-Eröffnung in Los Angeles

Bereits früher am Tag hatten Future und Tyla die WM-Zeremonie mit einer kraftvollen Performance von „Game Time“ eröffnet – der siebten Single vom offiziellen „2026 FIFA World Cup“-Album. Ihnen folgten Lisa von Blackpink, die brasilianische Ikone Anitta und der nigerianische Superstar Rema, die mit „Goals“ einen weiteren mitreißenden WM-Track für die Fans zum Besten gaben.

Katy Perry performs “WONDER” at the opening ceremony of the 2026 #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/wOGM7ySpB9 — Katy Perry Activity (@KatyActivity) June 13, 2026

Auch das Eröffnungsspiel Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina fand an diesem Tag in Toronto statt. Die dortige Eröffnungsfeier bot Auftritte von Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana, Jessie Reyes, Noah Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince. Die Eröffnungsfeiern am Freitagabend in Los Angeles und Toronto waren zwei von insgesamt drei Großevents, die die FIFA für die Eröffnungsspiele der WM 2026 organisiert hatte. Beim offiziellen Eröffnungsspiel am Donnerstag in Mexiko-Stadt – Mexiko gegen Südafrika – standen Shakira und Burna Boy auf der Bühne und performten ihren offiziellen Turniersong „Dai Dai“.