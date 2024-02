Keanu Reeves (okay: Dogstar) live in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

Dogstar kommen im Rahmen ihrer Europatournee nach Deutschland, genauer gesagt: Berlin. Am 15. Juni 2024 gastiert das US-amerikanische Trio im Columbia Theater. Es ist der einzige Solo-Auftritt der Gruppe hierzulande, abgesehen von einem Gastspiel bei Rock am Ring und Rock im Park (05. Juni bis 10 Juni 2024).

Bei allem Respekt vor der musikalischen Leistung der Indierock-Band: Dies ist die wahrscheinlich beste Gelegenheit, ihrem Bassisten über einen Zeitraum von vielleicht 90 Minuten sehr nahe zu sein, dem kleinen Columbia Theater sei Dank. Beim Mann am Viersaiter handelt es sich um Keanu Reeves, den „Matrix“- und „John Wick“-Superstar.

Insgesamt 13 Auftritte, Festivals nicht mitgerechnet, absolviert die Band zwischen dem 30. Mai und dem 30. Juni in Europa. In Italien scheinen Dogstar – neben Reeves am Bass noch Gitarrist und Sänger Bret Domrose und Schlagzeuger Rob Mailhouse – am beliebtesten zu sein. Gleich viermal treten sie dort auf, zur besten Euro-24-Terminlage. Die Band werde „ihre alten Hits“ und „neue Songs“ live vorstellen, heißt es. Im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichten Dogstar ihr erstes Album seit 23 Jahren, „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“. Man darf jedenfalls gespannt sein, wie viele Die-Hard-Fands der Grunge-Romantiker die Songs von Dogstar mitsingen können. Informationen über „Billboard“-Chartplatzierungen der letzten Platte waren nicht aufzutreiben …

Dogstar live 2024:

MAI

30 – Madrid, La Sala Teatro (Spanien)

JUNI

02 – Paris, La Cigale (Frankreich)

03 – Antwerp, Trix (Belgien)

05 – Amsterdam, Melkweg (Niederlande)

09 – Luxembourg City, Den Atelier (Luxemburg)

11 – Zürich Kaufleuten (Schweiz)

15 – Berlin, Columbia Theater (Deutschland)

18 – Manchester, New Century Hall (England)

19 – London, Electric Ballroom (England)

23 – Brescia,Teatro Del Vittoriale (Italien)

24 – Udine, Castle (Italien)

29 – Bologna, Bonsai Garden (Italien)

30 – Turin, Sonic City (Italien)