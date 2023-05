Keanu Reeves‘ Band Dogstar kündigt neue Musik und Konzerte an

Portrait of actor Keanu Reeves with his band Dogstar, Scotland , United Kingdom, 1996. (Photo by Martyn Goodacre/Getty Images)

Während Keanu Reeves sich 1999 mit „Matrix“ als Schauspieler weltweit einen Namen machte, mischte er als Mitgründer und Bassist von der Grunge-Gruppe Dogstar auch als Musiker ordentlich mit. Die Karriere als Mime ging weiter – die musikalische dagegen nicht. 2002 trennte sich seine Band nach nur zwei Alben und einer EP. Doch 2022 verkündete das Trio dann seine Rückkehr. Und nun sogar neue Songs sowie eine Tournee.

Ganz konkret ließ die Gruppe um Keanu Reeves, Bret Domrose und Robert Mailhouse via Instagram von sich hören. In dem Post auf ihrem Account zeigten sie sich bei einem Fotoshooting in Washington, D.C. und schrieben dazu: „Bald gibt es aufregende Neuigkeiten. Danke für eure Geduld.“

Die Meldung erhielt viele positive Rückmeldungen aus der Community, woraufhin der Trupp, der sich in Los Angeles gründete, mit den folgenden News erneut in der Kommentarspalte meldete: „Vielen Dank an alle für die freundlichen Kommentare. Wir sind überglücklich, solche Reaktionen zu sehen. Ehrlich gesagt, haben wir das nicht erwartet. Das macht Lust, noch mehr zu spielen.“

Dogstar erklären weiterhin, dass sie mit Konzerten und neuen Tracks in den wärmeren Monaten planen: „Wir werden diesen Sommer neue Musik herausbringen, gefolgt von einigen Gigs. Sobald das alles feststeht, werden wir es sofort mitteilen. Es gibt so viel zu tun, aber seid versichert, wir sind dabei und haben ein fantastisches Team zusammengestellt, das uns hilft. Wir werden auch ein Musikvideo zu unserem ersten Song drehen … Es ist die befriedigendste und bedeutungsvollste Zusammenstellung von Songs, die wir je gemacht haben.“

Vor ihrem Split veröffentlichten Dogstar die EP QUATTRO FORMAGGI (1996) sowie die zwei Alben OUR LITTLE VISIONARY im Jahr 1996 und vier Jahre später HAPPY ENDING.

Keanu Reeves ist sonst auch ziemlich umtriebig. Mit ihm kam erst „John Wick: Kapitel 4“ am 23. März 2023 in die Kinos und nun stehen mehrere Filmproduktionen an – unter anderem wird er als Hauptdarsteller in Jonah Hills düsterer Komödie „Outcome“ zu sehen sein. Einen Kinostart gibt es für Hills Regiearbeit aber noch nicht.