Keb’Mo‘ live in Deutschland 2026: Konzerttermine & Tickets

Blues-Fans in Deutschland können sich auf den Konzert-Sommer 2026 freuen. Keb’Mo‚, eine der bekanntesten Stimmen des zeitgenössischen Blues, wird im Sommer 2026 für fünf Shows nach Deutschland kommen. ROLLING STONE präsentiert die Konzerte, alle Infos zu Tickets, Vorverkauf und Terminen gibt es hier.

Vielfach ausgezeichneter Blues-Künstler

Keb’Mo‘ verbindet die Musikrichtungen Blues, Folk, Soul und Americana zu einem Stil, der ihm seit seinem Debüt im Jahr 1994 stets große Beliebtheit innerhalb der Szene einbrachte. Er veröffentlichte zahlreiche Alben und arbeitete mit Musikern wie Willie Nelson, Taj Mahal oder Bonnie Raitt zusammen. Sein Schaffen brachte ihm über die Jahre fünf Grammys und ganze 14 Blues Foundation Awards ein. Sein letztes Album „Good to be“ veröffentlichte der Sänger im Jahr 2022, dieses setzt sich mit seinen musikalischen Wurzeln zwischen Compton und Nashville auseinander. Sein Schaffen geht allerdings über das der Musik hinaus: Keb’Mo‘ ist auch Aktivist und Schauspieler und war unter anderem in Produktionen von Martin Scorsese oder Aaron Sorkin zu sehen.

Im Sommer 2026 auf Deutschland-Tournee

Nun steht fest: Keb’Mo‘ kommt nach Deutschland. Im Juni 2026 wird er fünf Termine in Mannheim, Bremen, Leipzig, Braunschweig und Bochum spielen. ROLLING STONE präsentiert alle fünf Shows.

Wo und wann ist Keb’Mo‘ zu sehen:

15.06.2026 Mannheim, Alte Feuerwache

19.06.2026 Bremen, Schlachthof

22.06.2026 Leipzig, Anker

23.06.2026 Braunschweig, Schön & Fröhlich

24.06.2026 Bochum, Christuskirche

Tickets und Vorverkauf

Tickets für die Konzerte wird es schon bald im Vorverkauf geben. Der myticket-Presale startet ab morgen, dem 18. Februar 2026, ab 9 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Samstag, dem 20. Februar 2026, ebenfalls ab 9 Uhr. Die Tickets sind über myticket.de erhältlich. Der Preis der Tickets ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.