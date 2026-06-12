ZDF vergeigt WM-Eröffnungsfeier – 7 Minuten Musik verpasst

Wie weit kommt Deutschland bei der WM 2026? Eine Prognose

Insgesamt drei Eröffnungsfeiern gibt es bei der WM 2026, sie findet ja auch in drei Ländern statt: Mexiko, Kanada und den USA. Das bedeutet auch, dass drei Mal ein hochklassisches Musikprogramm aufgezogen wird. Zum Auftakt im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt heizten Shakira und Burna Boy ein, die ihren gemeinsamen WM-Song „Dai Dai“ vorstellten. Doch dass es noch weitere Acts auf den Rasen verschlagen würde, ist dem ZDF wohl entgangen.

Insgesamt sieben Minuten zu spät schaltete der Sender ein, da war die Eröffnungsparty auf dem Rasen schon voll im Gange. Ein gigantischer WM-Pokal erhob sich vor dem feiernden Publikum auf den Tribünen und vielen Tänzern auf dem Rasen in der Mitte des Feldes aus dem Boden. Beim ZDF war der schon längst in voller Pracht zu sehen, als es dann doch noch losging.

Als sich ZDF-Moderator Oliver Schmidt meldete, der später auch die Partie Mexiko gegen Südafrika begleitete, tat er fast so, als wäre der Sender pünktlich eingestiegen. „Buen dia aus dem Azteken-Stadion, der Kathedrale des mexikanischen Fußballs. Es ist ein Rummelplatz lateinamerikanischer Rhythmen. Es ist ausgelassen, es ist wunderbar und wir sehen Belinda und die Los Ángeles Azules.“

Hälfte der WM-Eröffnungsfeier nicht zu sehen

Da die musikalische Eröffnungsfeier nur für 15 Minuten eingeplant war, verschlief das ZDF also die Hälfte der Veranstaltung. Eine Entschuldigung wurde später aber nicht nachgereicht.

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Was Schmidt nicht verriet: Die Zuschauer verpassten Auftritte von Stars wie Danny Ocean und Lila Downs. Immerhin gab es die komplette Eröffnungsfeier mit Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin Tyla und den zuvor erwähnten Acts vollständig bei MagentaTV zu sehen. Allerdings kämpfte der Streamer während der Übertragung mit Tonproblemen. Kommentator Wolf-Christoph Fuss und Experte Robert Andrich waren auf der Tribüne des Azteken-Stadions kaum zu hören.

Wer nachlesen will, welche Wirkung die KOMPLETTE Eröffnungsfeier hatte, kann dies HIER tun.