Kein Nackt-Foto: Vor diesem Bild gruseln sich Fans von Bianca Censori

Kanye West scheint nach dem viel diskutierten Grammy-Auftritt mit seiner Ehefrau Bianca Censori die Gunst der Stunde nutzen zu wollen. Schon einen Tag nach der Grammy-Verleihung (02. Februar 2025) hat der Rapper auf Instagram zwei Fotos von Bianca Censori gepostet. Anders als der Nackt-Suit auf dem Roten Teppich sorgen diese bei den Fans der 30-Jährigen nicht für Verzückung. Sondern für Angst.

Das erste von Kanye West gepostete Instagram-Bild zeigt Censori in einem durchsichtigen schwarzen Bodysuit. Also relativ züchtig. Der Bodysuit ist ein Teil aus Wests Yeezy-Damenbekleidungslinie. Alles easy. Aber der zweite Instagram-Schnappschuss verunsichert einige der Follower.

Bianca Censori auf Instagram:

„TMZ“ hat den schwarzen durchsichtigen Body markiert, mit einem „Bild“ im Stoff. Und darin meinen viele Leute ein seltsames Gesicht zu erkennen. Das Horror-Pic eines Monsters mit leuchtenden Augen und weit geöffnetem Mund. Eine Person schrieb in den Kommentaren: „Sieht jemand das Gesicht? Bin ich auf einem Trip? Ist da ein Gesicht auf dem zweiten Foto?“ Eine andere bemerkte: „Da ist ein Gesicht drin … sieht aus, als würde es versuchen zu entkommen.“

Manche Follower versteigen sich zu der wilden These, dass das „Monster im Stoff“ Bianca Censori selbst sei. „Es ist seine Frau! Sie ist gefangen.“

Kanye West: Gerüchte um Rauswurf bei den Grammys

Nachdem die beiden auf dem roten Teppich für Fotos posiert hatten, blieben sie während des Events selbst verschwunden. Wie „Variety“ berichtet, gab es zunächst Gerüchte, West und Censori seien von der Award-Verleihung rausgeworfen worden. Eine Grammy-nahe Quelle erklärte dem Magazin jedoch, dass an diesem Gerücht nichts dran sei. West sei „den roten Teppich entlangspaziert, in sein Auto gestiegen und weggefahren“.

Grammys 2025: Kanye West für „Best Rap Song“ nominiert

Kanye West war für seine Zusammenarbeit mit Ty Dolla $ign und den Song „Carnival“ in der Kategorie „Best Rap Song“ nominiert – unterlag allerdings Kendrick Lamar, der mit NOT LIKE US die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen durfte. Mit den Grammy Awards kennt sich West gut aus: Er wurde insgesamt 75 Mal nominiert und gewann 24 Grammys